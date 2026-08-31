Jonas Sakalauskas: ruošiamės žengti į Kauno „Žalgirio” areną

Lietuvoje vis dar trūksta profesionalių scenos kūrinių vaikams ir visai šeimai, ypač tokių, kuriuos kurtų lietuvių kūrėjai. Siekdama šią spragą mažinti, „Naujoji Opera“ kuria profesionalius scenos kūrinius, kuriuose susijungia muzika, teatras, šiuolaikinis menas ir technologijos.
Vienas pirmųjų organizacijos projektų – miuziklas „Mažasis princas“. Praėjusiais metais publikai pristatytas kūrinys šiemet žengia į naują etapą – rugsėjo 12 dieną jis pirmą kartą bus parodytas Kauno „Žalgirio“ arenoje.
„Tai labai svarbus momentas ne tik „Mažojo princo“, bet ir visos „Naujosios Operos“ istorijoje. Prieš kurį laiką pradėjome nuo idėjos kurti profesionalų, lietuvišką scenos meną visai šeimai, o šiandien jau ruošiamės pasirodymui vienoje didžiausių Lietuvos arenų. Tai didelis žingsnis ir kartu didelė atsakomybė. Norime augti, ieškoti naujų scenos formų ir parodyti, kad lietuviška kūryba gali būti ambicinga, šiuolaikiška ir skirta plačiai auditorijai“, – sakė kompozitorius, operos solistas ir „Naujosios Operos“ įkūrėjas J. Sakalauskas.
Pasirodymas Kauno „Žalgirio“ arenoje kūrėjams yra naujas iššūkis – spektaklis pritaikomas gerokai didesnei scenai, todėl keičiasi ir jo mastelis, techniniai sprendimai bei sceninė raiška. Likus dviem savaitėms iki pasirodymo, artistai ir kūrybinė komanda intensyviai ruošiasi premjeriniam pasirodymui Kaune.
„Žalgirio“ arena mums yra daugiau nei dar viena spektaklio vieta. Tai naujas etapas, kuriame galime patikrinti savo, kaip kūrybinės organizacijos, ambicijas ir galimybes. Norime, kad „Naujoji Opera“ būtų organizacija, kuri drąsiai imasi didelių idėjų, kuria profesionalų lietuvišką turinį ir nebijo didelių scenų. Rugsėjo 12-oji mums yra svarbi būtent dėl to – tai dar vienas žingsnis į priekį“, – sakė J. Sakalauskas.
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