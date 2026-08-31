 Jonas Sakalauskas: ruošiamės žengti į Kauno „Žalgirio” areną

Jonas Sakalauskas: ruošiamės žengti į Kauno „Žalgirio” areną

2026-08-31 09:52 diena.lt inf.

Jau po dviejų savaičių kūrybinė organizacija „Naujoji Opera“ žengs į vieną didžiausių Lietuvos scenų – Kauno „Žalgirio“ areną. Rugsėjo 12 dieną čia bus pristatytas miuziklas visai šeimai „Mažasis princas“. Organizacijai tai – ne tik didelės apimties spektaklis, bet ir svarbus žingsnis į naują kūrybinį etapą.

Lietuvoje vis dar trūksta profesionalių scenos kūrinių vaikams ir visai šeimai, ypač tokių, kuriuos kurtų lietuvių kūrėjai. Siekdama šią spragą mažinti, „Naujoji Opera“ kuria profesionalius scenos kūrinius, kuriuose susijungia muzika, teatras, šiuolaikinis menas ir technologijos.

G. Kniežaitės-Novikovienės nuotr.

Vienas pirmųjų organizacijos projektų – miuziklas „Mažasis princas“. Praėjusiais metais publikai pristatytas kūrinys šiemet žengia į naują etapą – rugsėjo 12 dieną jis pirmą kartą bus parodytas Kauno „Žalgirio“ arenoje.

G. Kniežaitės-Novikovienės nuotr.

„Tai labai svarbus momentas ne tik „Mažojo princo“, bet ir visos „Naujosios Operos“ istorijoje. Prieš kurį laiką pradėjome nuo idėjos kurti profesionalų, lietuvišką scenos meną visai šeimai, o šiandien jau ruošiamės pasirodymui vienoje didžiausių Lietuvos arenų. Tai didelis žingsnis ir kartu didelė atsakomybė. Norime augti, ieškoti naujų scenos formų ir parodyti, kad lietuviška kūryba gali būti ambicinga, šiuolaikiška ir skirta plačiai auditorijai“, – sakė kompozitorius, operos solistas ir „Naujosios Operos“ įkūrėjas J. Sakalauskas.

G. Kniežaitės-Novikovienės nuotr.

Pasirodymas Kauno „Žalgirio“ arenoje kūrėjams yra naujas iššūkis – spektaklis pritaikomas gerokai didesnei scenai, todėl keičiasi ir jo mastelis, techniniai sprendimai bei sceninė raiška. Likus dviem savaitėms iki pasirodymo, artistai ir kūrybinė komanda intensyviai ruošiasi premjeriniam pasirodymui Kaune.

G. Kniežaitės-Novikovienės nuotr.

„Žalgirio“ arena mums yra daugiau nei dar viena spektaklio vieta. Tai naujas etapas, kuriame galime patikrinti savo, kaip kūrybinės organizacijos, ambicijas ir galimybes. Norime, kad „Naujoji Opera“ būtų organizacija, kuri drąsiai imasi didelių idėjų, kuria profesionalų lietuvišką turinį ir nebijo didelių scenų. Rugsėjo 12-oji mums yra svarbi būtent dėl to – tai dar vienas žingsnis į priekį“, – sakė J. Sakalauskas.

Straipsnis užsakytas
Šiame straipsnyje:
opera
miuziklas
Mažasis princas
Jonas Sakalauskas
Žalgirio arena
Naujoji Opera

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų