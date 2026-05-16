Juozas Gabrys-Paršaitis – talentingas, bet atstumtas lietuvių politikas

Kova už lietuviškumą
Tarpukariu apie jį kaip valstybės kūrėją buvo vengiama užsiminti, įtraukti enciklopedijose, nors, biografo Aleksandro Merkelio nuomone, J. Gabrys buvo viena ryškiausių šio laikotarpio lietuvių asmenybių, šalia Antano Smetonos. Jo atlikti darbai Lietuvai, ypač kuriantis jos valstybingumui ir kultūrai, neturi būti užmiršti. Jie turi tapti svarbiausiu orientyru kalbėti apie jį kaip veikėją, prisidėjusį prie lietuvių tautos prisikėlimo, jos kultūros augimo ir nepriklausomos Lietuvos valstybės atsiradimo.
J. Gabrys-Paršaitis gimė 1880 m. vasario 22 d. Garliavoje (dabar Kauno rajonas) pasiturinčių valstiečių Paršaičių šeimoje. Vėliau prie Paršaičio pavardės, kuri skambėjo ne itin patraukliai, pridėjo mamos tėvo pavardę – Gabrys, tapusią jam pagrindine. 1890–1899 m., mokydamasis Marijampolės gimnazijoje, jis pasižymėjo ne tik gabumais, bet ir neramiu charakteriu, įsitraukė į draudžiamą veiklą, slapta platino lietuvišką spaudą. 1900 m. prisidėjo prie lietuviško skyriaus organizavimo Pasaulinėje parodoje Paryžiuje.
Būdamas Lietuvos demokratų partijos nariu, J. Gabrys aktyviai veikė Mokytojų ir Lietuvių valstiečių sąjungose, buvo Didžiojo Vilniaus seimo 1905 m. gruodžio 4–5 d. sekretorius. Už aktyvią veiklą jį persekiojo carinė valdžia. Pasitraukęs iš Lietuvos, studijavo teisę, politikos ir literatūros mokslus Odesos, Paryžiaus ir Lozanos universitetuose.
Sudarė V. Kudirkos darbų rinkinį
Nemaži J. Gabrio nuopelnai lietuvių kalbos ir kultūros srityse. Jo plunksnai priklauso tokie leidiniai kaip „Lietuvos valsčius ir jo ydos“ (1905), „Lietuvių kalbamokslis“ (1905, 1912), „Geografijos vadovėlis“ (1912), „Lietuvių literatūros apžvalga“ (1913–1916) ir kt. Pats didžiausias jo nuopelnas – tai sudarytas ir redaguotas Vinco Kudirkos, kurį J. Gabrys laikė savo idealu, raštų šešių tomų rinkinys ir parašyta plati pirmoji tautos himno autoriaus biografija. Tomus išleido JAV lietuvių Tėvynės mylėtojų draugija savo lėšomis 1909–1910 m.
Tai buvo pats gražiausias išeivijos ir net Lietuvos Respublikos laikotarpio leidinys. Už jo parengimą J. Gabriui buvo skirtas 500 dolerių honoraras (dabartiniais pinigais – apie 17 tūkst. JAV dolerių), tačiau jį nuvylė tokia suma: suprantama, už tikrai didelį darbą tikėjosi gauti daugiau. Atsiimdamas honorarą, jis drąsiai organizatoriams pareiškė: „Tai ubagiškas atlyginimas, bet jį aš priimu.“ Kiek žinoma, šiuos pinigus jis panaudojo Lietuvos reikalams.
J. Gabrys buvo ir Jono Basanavičiaus gerbėjas, pritarė jo sukurtai lietuvių tautos kilmės, lietuvių kelio per Mažąją Aziją ir Balkanus prie Baltijos jūros teorijai. Norėdamas labiau pagrįsti šią teoriją, J. Gabrys susidomėjo senovės hetitais – kaip baltų giminaičiais, gyvenusiais Mažojoje Azijoje; studijavo hetitų kalbą ir hieroglifus. Galima sakyti, kad jis buvo pirmasis lietuvis hetitologas.
Veikla Vakarų Europoje
J. Gabrys pagrįstai gali būti laikomas pirmuoju Lietuvos politinių reikalų propaguotoju Vakarų Europoje. Iki 1916 m. jis pasisakė už Lietuvos autonomiją carinės Rusijos sudėtyje, bet vėliau – už nepriklausomą Lietuvos valstybę. Nuo 1907 m. visuomenininkas prancūzų spaudoje aktyviai pažindino Europos visuomenę su Lietuva.
Plėsdamas ta linkme veiklą J. Gabrys 1911 m. vasario 19 d. Paryžiuje įkūrė ir vadovavo Lietuvių informacijos biurui, finansuojamam JAV lietuvių katalikų organizacijų. Biuras turėjo filialus Londone, Romoje, Berlyne ir Briuselyje. Per juos J. Gabrys Europos spaudoje skelbė straipsnius apie Lietuvą ir lietuvius, dalyvavo tarptautinėse konferencijose, skaitė visuomenei paskaitas, rengė meno ir etnografines parodėles, ragino užsienio mokslininkus susidomėti lietuvių tautos praeitimi ir dabartimi.
J. Gabrys daug prisidėjo 1912 m. Paryžiuje įkuriant Pavergtų tautų sąjungą – įvairių tautų informacinių biurų susivienijimą, kuriame, būdamas sekretoriumi, jis kėlė ir Lietuvos klausimą. 1913 m. jo iniciatyva du sąjungos leidinio „Annales“ numeriai buvo skirti Lietuvai. Jis pats daug rašė į lietuvišką spaudą Lietuvoje ir JAV, į Europos šalių laikraščius, dažnai versdavo lietuvių veikėjų darbus į pagrindines Europos kalbas, rengė ir leido Lietuvos žemėlapius. J. Gabrys tikėjo, kad karas suardys carinę Rusiją ir Lietuva taps nepriklausoma.
Daug dėmesio jis skyrė lietuvių ir lenkų santykiams, ypač pabrėždamas lenkiškosios bažnyčios blogą įtaką tautinei lietuvių kultūrai; kritikavo lenkų veikėjus, kad jie Europoje kalba lietuvių vardu. Visiškai teisus buvo kanauninkas Kazimieras Prapuolenis, neoficialus lietuvių atstovas Vatikane, 1919 m. sakydamas apie J. Gabrį, kad „jei ne jisai, dar šiandien maža kas žinotų, kad Lietuva ne Lenkija“.
J. Gabrys tuo metu buvo bene vienintelis gerai išsilavinęs lietuvis Vakarų Europoje, glaudžiai susijęs su lietuvių tautiniu atgimimo sąjūdžiu, kurį žinojo vietinė inteligentija. Be to, norėdamas labiau įsitraukti į Paryžiaus aukštuomenės sluoksnius, save pristatydavo kaip grafą iš Garliavos.
Pirmojo pasaulinio karo metais, plačiau gindamas lietuvių interesus, J. Gabrys pradėjo leisti žurnalą „Pro Lituania“, publikuotą prancūzų ir anglų kalbomis. 1915 m. vokiečiams užėmus Lietuvą ir grasinant okupuoti Paryžių, J. Gabrys savo veiklą perkėlė į Lozaną Šveicarijoje. Čia jis užmezgė kontaktus ir su Vokietijos valdžia, norėdamas ją įtikinti, kad reikalinga ir naudinga viena ar kita forma atkurti Lietuvą.
Pradėjęs leisti dar vieną mėnesinį žurnalą vokiečių kalba „Litauen“, J. Gabrys užmezgė ryšius su penkiolika svarbiausių spaudos agentūrų, per kurias platino informacinio pobūdžio žinias apie Lietuvos reikalus. Jo iniciatyva 1916 m. birželio 27–29 d. suorganizuotame Pavergtų tautų III kongrese Lozanoje pirmą kartą tarptautiniu mastu buvo viešai paskelbtas lietuvių pasisakymas už visišką Lietuvos nepriklausomybę.
Laikė save nepakeičiamu
Nuo 1916 m. J. Gabrys tapo dar ir įkurtos Šveicarijos lietuvių Tautos tarybos pirmininku bei organizacijos „Lituania“ vicepirmininku. Jo rankose susikoncentravo Šveicarijos lietuvių politinė veikla. Apie savo dažnus vizitus pas žymius politikus J. Gabrys neatsiskaitinėjo prieš savo bendradarbius, tad tai kėlė jų nepasitikėjimą.
Reikia pasakyti, kad J. Gabrys, būdamas drąsus, veržlus, pralenkęs savo epochą giliu mąstymu, bet labai ambicingas, prisiimantis visą atsakomybę, laikė save nepakeičiamu ir vieninteliu, galinčiu išspręsti gyvybiškai svarbius tautai ir valstybei klausimus. Vėliau prof. Juozas Eretas, kuris nuo 1917 m. dirbo J. Gabrio vadovaujamame Lietuvių informacijos biure, rašė apie savo vadovą kaip apie didelį patriotą, bet kartu kaip turėjusį nepakenčiamą, tiesiog liguistą didybės maniją. Matyt, tam įtakos turėjo ir tarp JAV lietuvių, ypač katalikų, vyravęs stiprus jo kaip tautos lyderio įvaizdis.
Jo slapti ir artimi ryšiai su Lietuvos vokiečiu Friedrichu fon der Roppu davė pagrindo kitiems lietuvių veikėjams įtarti J. Gabrį ne tik palankumu vokiečiams, bet ir bandymu lygiagrečiai palaikyti santykius tiek su prancūzais, tiek su jų priešais vokiečiais. Dėl to ne vienas Lietuvos Tarybos (1917–1919) narys, tarp jų prof. Augustinas Voldemaras, jį kaltino „dviveidiška politika“.
Pats J. Gabrys, kai apie tai jo paklausė JAV ambasados Berne sekretorius Wilsonas (legendinis JAV diplomatas Hughas Robertas Wilsonas – red. past.), jam atsakė: „Aš susidėsiu ir su pačiu velniu, jeigu to reikalaus mano tėvynės likimas ir gerovė.“ JAV diplomatui tai paliko gerą įspūdį. Be to, J. Gabrio ryšiai su vokiečiais leido palaikyti santykius su Lietuvos Tarybos nariais Vilniuje, jiems net buvo suteikti leidimai atvykti į lietuvių konferencijas Šveicarijoje.
Vadino politiniu avantiūristu
Konkurentai J. Gabrį vadino „politiniu avantiūristu“ dėl jo 1919 m. laiško komunistui Vincui Kapsukui, kuriam siūlė bendradarbiauti su Kauno Vyriausybe kuo greičiau siekant sušaukti Steigiamąjį seimą Lietuvoje. Jo siekio ieškoti taikingo kelio tuo metu kuriant Lietuvos valstybę kritikai, matyt, giliau neįvertino.
Reikia suprasti, kad ir tarp lietuvių iškilių veikėjų vyravo konkurencija, ypač tarp A. Smetonos ir A. Voldemaro, kurie taip pat buvo ambicingi ir į aktyvųjį J. Gabrį žiūrėjo kaip į rimtą konkurentą. Neatsitiktinai jų dėka J. Gabrys Antantės šalių atstovams buvo pristatomas kaip provokiškas, siekiant ne tik jį sumenkinti, bet ir apriboti jo veikimą. Tai atsitiko 1917 m. lapkritį vykusioje lietuvių konferencijoje Berne, kur J. Gabrys neteko Šveicarijos lietuvių Tautos tarybos pirmininko pareigų ir jam nebuvo leista oficialiai palaikyti ryšių su vokiečiais.
J. Gabrį labai skaudino ir tai, kad konferencijoje Lietuvos Tarybai, kurios nariu jis nebuvo, buvo suteikta teisė vadovauti kitoms Europos ir JAV lietuvių taryboms. Tai reiškė, kad jis nebus įtrauktas į būsimos Lietuvos valstybės vadovybės gretas. Šis skausmas jo nepaleido visą likusį gyvenimą, jis bandė įrodyti savo tiesą, kritikavo, o neretai ir menkino konkurentus.
Apdaužė A. Smetonos biustą
Tiesa, Lietuvos krikščionys-demokratai, būdami valdžioje, palaikomi JAV lietuvių katalikų, bandė į valdžios struktūrą įtraukti J. Gabrį. Nors ir trumpai, 1925–1926 m., jis buvo Lietuvos generaliniu konsulu Karaliaučiuje. Tačiau ir tą laikotarpį praleido besibylinėdamas su A. Voldemaru už padarytas skriaudas 1917–1918 m. 1925 m. vasarą J. Gabrys labai papiktino visuomenę, kai už 500 litų iš skulptoriaus Antano Aleksandravičiaus nusipirko A. Smetonos biustą, eksponuotą parodoje tuomečio Kauno universiteto (dabar VDU) patalpose, ir viešai su lazda jį apdaužė.
J. Gabrys daugiausia gyveno Šveicarijoje, kur turėjo savo ūkį prie Vevė. Jis visą laiką domėjosi Lietuva, jos istorija, kultūra, tarptautiniais santykiais. Vėliau, 1938 m., bandė susitaikyti ir net siūlė savo paslaugas prezidentui A. Smetonai. Suprantama, nesulaukė atsakymo. Pirmuose atsiminimuose, kurie buvo prancūziškai publikuoti dar 1920 m., jis siekė pateisinti savo veiklą ir sau priskirti visus atliktus didelius darbus. Atsiminimai – puikus šaltinis tyrinėtojams, bet juos reikia vertinti atsargiai.
Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, J. Gabrys vėl bandė įsitraukti į politiką. 1946–1948 m. jis leido fiktyvios organizacijos, Lietuvos gelbėjimo komiteto, vardu hektografuotą leidinį „Tėvynės sargyba“, spausdino leidinį „Messinger Balte“, kurį neva leido kažkoks Baltų komitetas, skelbė atsišaukimus. Minėtuose leidiniuose J. Gabrys kritikavo Vyriausiąjį Lietuvos išlaisvinimo komitetą ir Stasį Lozoraitį, dažnai prsimindavo praeities įvykius, kuriuose ir pats dalyvavo. Tačiau, nesulaukęs dėmesio, 1949 m. savo viešą veiklą nutraukė. Mirė 1951 m. liepos 26 d. Šveicarijoje.
