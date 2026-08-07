Juozo Miltinio dramos teatre – mobingo šešėlis ir byrantis repertuaras

„Teatras griūna iš pamatų“
„Nebegalima tylėti. Dėl vadovo, Antano Venckaus, ambicijų teatras griūna iš pamatų“, – įspėja buvęs Juozo Miltinio dramos teatro aktorius Mindaugas Ancevičius.
Praėjusių metų vasarį teatrą palikęs A. Špilevojus nedaugžodžiavo – sprendimą motyvavo „skirtingu profesionalumo ir etikos normų suvokimu“. Iki šiol vidinės teatro problemos likdavo už uždarų durų, tačiau drastiški sprendimai, koreguojantys teatro repertuarą, paskatino apie jas kalbėti garsiau.
„Esu ilguose teisminiuose procesuose dėl patirto mobingo. Į juos leidausi ne dėl naudos sau, o tam, kad Panevėžio teatras tiesiog gyvuotų. Sergu už šį teatrą ir turėjau su Aleksandru Špilevojumi bei visais ten kuriančiais žmonėmis gražų kūrybinį laiką“, – naujienų portalui JP pasakoja M. Ancevičius.
Praėjusiais metais teatro vadovybė, nenurodžiusi priežasties, nepratęsė sutarties su aktoriumi, nors per du sezonus jis sukūrė aštuonis vaidmenis, sulaukusius teigiamų publikos ir kritikų atsiliepimų.
Ultimatumas
Tadas Gryn šių metų liepą paliko Juozo Miltinio dramos teatro trupę ir planavo darbus šiame teatre tęsti kaip laisvai samdomas aktorius – ruošėsi intensyviam dvylikos spektaklių maratonui.
Pasak T. Gryn, vienašališkai parengtą darbo sutartį jis gavo likus keturioms dienoms iki pirmojo „Makbeto“ parodymo.
„Jie man atsiuntė sutartį, kurioje patys surašė visas darbo sąlygas, iki galo nepasiekus bendro susitarimo. Tai yra vienos šalies interesas, vienos šalies pasiūlymas su ultimatumu, kad jeigu aš nepasirašau jų sutarties, vadinasi, jie atšauks spektaklį ir daugiau į jokias kalbas neis“, – naujienų portalui JP kalbėjo aktorius.
T. Gryn tokio pobūdžio bendravimą įvardijo kaip šantažą. Pasak aktoriaus, sutarčiai suderinti buvo daugiau nei mėnuo, tačiau, nepasiekus susitarimo, spektaklio datos buvo viešinamos, bilietai pardavinėjami, o vėliau spektaklis atšauktas.
„Vakar vakare, rugpjūčio 4 dieną, paskambinau meno vadovui ir paprašiau, kad teatro vadovybei perduotų, jog esu pasiruošęs kalbėtis, kad tik įvyktų spektaklis. Paprašiau, kad jie paskambintų man šį rytą, rugpjūčio 5 dieną, bet skambučio nesulaukiau. Tada pats skambinau teatro vadovui ir kviečiau dialogui, bet iš jo išgirdau, kad viskas nuspręsta, jis nieko nebedarys ir jie atšauks spektaklį“, – teigė T. Gryn.
Teatro atsakymas
Teatro vadovas Antanas Venckus, užuot atsakęs į jam asmeniškai naujienų portalo JP užduotus klausimus, pateikė viešųjų ryšių pranešimą, rugpjūčio 6-osios popietę paskelbtą Juozo Miltinio dramos teatro „Facebook“ paskyroje.
„<…> Viešojoje erdvėje skleidžiama situacijos versija neatspindi visų aplinkybių.
Aktoriui savo iniciatyva nutraukus darbo santykius su teatru, nedelsdami pradėjome derybas dėl jo tolesnio dalyvavimo spektakliuose „Makbetas“, nes mūsų tikslas buvo išsaugoti suplanuotus rodymus ir nenuvilti žiūrovų.
Derybų metu aktoriaus pageidaujamos finansinės sąlygos reikšmingai viršijo teatro galimybes ir nusistovėjusią atlygio praktiką. Nepaisant to, teatras pateikė maksimalų galimą pasiūlymą, atitinkantį pagrindinius vaidmenis atliekančių kviestinių teatro aktorių atlygį. Deja, susitarimo pasiekti nepavyko“.
„Teatras liks be žiūrovų“
Pasak M. Ancevičiaus, įtampa teatre brendo kelerius metus. „Yla išlindo iš maišo“ – taip jis apibūdina šiuo metu susidariusią situaciją, o A. Venckaus vadovavimo metodus vadina diktatoriškais.
„Tuo metu, kol dirbau ten, į mobingą stengiausi nekreipti dėmesio ir koncentruotis į darbą. Teatrui nutraukus sutartį, leidausi į teisinius procesus, bet ne per spaudą, o pagal teisės ir teisingumo principus bandžiau taisyti padėtį. Tačiau nebegalima tylėti. Situacija tokia, kad pats teatras griūna iš pamatų. Kai nuims visus spektaklius, kuriuose Tadas vaidina arba Aleksandras režisavo, teatras liks be repertuaro, Panevėžio miestas – be spektaklių, o teatras – be žiūrovų“, – nuogąstauja M. Ancevičius.
T. Gryn vaidina tokiuose A. Špilevojaus spektakliuose kaip „Sala, kurios nėra“, „Šv. Speigas“, „Jona“ ir „Arrivederci“. Bilietų į režisieriaus spektaklius dažnai nelieka likus keliems mėnesiams iki jų rodymo. Ne išimtis buvo ir „Makbetas“.
„Jie, teatro vadovybė, nutyli vieną faktą – atšaukti ne tik visi dvylika „Makbeto“ rodymų. Panašu, kad „Makbeto“ nebeliks visai. Visuose kituose mano spektakliuose Tadas taip pat vaidina. Tad dabar neaišku, ar teatre apskritai liks mano spektakliai. Jie jau man pranešė, kad nori jį visuose spektakliuose pakeisti kitu aktoriumi. Tad jei jo nepakeisiu, spektaklių kaip ir nebeliks“, – dėsto A. Špilevojus.
M. Ancevičius A. Špilevojaus kūrybinį indėlį į J. Miltinio dramos teatrą įvardijo kaip itin reikšmingą.
„Teatras buvo pakilime, žmonės važiuodavo iš Vilniaus, kitų miestų, net ir iš užsienio žiūrėti spektaklių, o staiga dėl valdžios ambicijų ir visiškos nekompetencijos viskas byra į šipulius“, – kalba aktorius M. Ancevičius.
A. Špilevojus susidariusią situaciją vertina be užuolankų – atmetęs mistinius prakeiksmus, jis atkreipia dėmesį į profesinį aplaidumą.
„Yra tikinčių Makbeto prakeiksmu. Yra tikinčių Miltinio prakeiksmu. Bet dažniausiai viskas būna daug paprasčiau – jei nebegebi ar nebenori profesionaliai atlikti savo darbo, sulauki štai tokio kracho. O jei esi vadovas, tokį krachą atneši ne tik sau, bet ir dideliam skaičiui kitų žmonių“, – naujienų portalui JP kalbėjo režisierius.
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