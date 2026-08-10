Juozo Miltinio dramos teatrui atšaukus spektaklį „Makbetas“, su vadovybe susitiks kultūros ministras

Kaip pirmadienį pranešė Kultūros ministerija, susitikime taip pat dalyvaus kiti šio teatro vadovybės atstovai bei kultūros viceministras Tomas Juočys.
„Siekdami kuo sklandžiau išspręsti susiklosčiusią situaciją, palaikome nuolatinį dialogą su teatro vadovybe. Kaip teatro steigėja, Kultūros ministerija tikisi, kad teatro vadovybė imsis visų būtinų veiksmų, kad būtų užtikrintas teatro repertuaro tęstinumas, žiūrovų interesai ir pagarba spektaklio kūrėjams bei autoriams“, – pranešime cituojamas L. Alsys.
Pasak jo, ministerija deda visas pastangas ieškodama sprendimų, kurie leistų kuo sklandžiau išspręsti susiklosčiusią padėtį.
Juozo Miltinio dramos teatro vadovybei nepavykus susitarti su spektaklyje vaidinančiu aktoriumi Tadu Gryn, nuspręsta spektaklį atšaukti. Kultūros ministerijos atstovai šiuo klausimu jau praėjusią savaitę kalbėjosi su teatro vadovu ir spektaklio režisieriumi.
Apie tai, kad atšaukiami visi suplanuoti „Makbeto“ rodymai, teatras pranešė rugpjūčio 5 dieną, likus kelioms dienoms iki pirmojo spektaklio, turėjusio įvykti rugpjūčio 9 dieną.
Kaip vėliau feisbuke paskelbė Juozo Miltinio dramos teatras, spektakliai atšaukti nepavykus susitarti su iš darbo išėjusiu aktoriumi dėl jo atlygio.
Savo ruožtu T. Gryn žiniasklaidai teigia bandęs pasiekti kompromisą su teatro vadovybe.
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