Kaune – Liudo Mažylio paskaita „Aleksandras Stulginskis ir Vasario 16-osios kontekstai“

Specialūs renginio svečiai – prezidento Aleksandro Stulginskio anūkas Jonas Juozevičius su žmona Daina. Pora atvyksta ne tuščiomis – Istorinė Prezidentūra nekantriai laukia dviejų vertingų eksponatų, kurie bus pristatyti renginio metu.
Prof. Mažylis kviečia pasigilinti į Pirmojo pasaulinio karo epochą – iki Lietuvos Tarybos suformavimo 1917-ųjų rugsėjį, Lietuvos Tarybos veiklą iki Nepriklausomybės deklaravimo 1918-ųjų vasarį, valstybės pripažinimą tų pačių metų kovą ir Vyriausybės veiklos pradžią 1918-ųjų pabaigoje.
Visoje to laikotarpio politikos raidoje profesorius išskiria Aleksandro Stulginskio pėdsaką. L. Mažylio nuomone, išskirtinės datos: 1916 metų vasara, kai Stulginskis tvirtai pasuka į politiką, dalyvauja kuriant seriją memorandumų dėl Lietuvos būklės ir ateities; Lietuvių konferencija Vilniuje 1917-ųjų rugsėjį, kurioje Aleksandras Stulginskis išrinktas Lietuvos Tarybos nariu; 1917-ųjų gruodis (debatai dėl Gruodžio 11-osios deklaracijos, vizitas į Miuncheną pas Vatikano nuncijų Eugenio Pacelli, įteikiant memorandumą apie Katalikų Bažnyčios padėtį Vilniaus arkivyskupijoje, ir pageidavimus dėl vyskupo skyrimo); diskusijos dėl būsimojo Vasario 16-osios Akto, dėl Nepriklausomybės notifikacijos Vokietijai, dėl monarchijos statuso.
Verti aptarimo ir konkretūs, tęstiniai Aleksandro Stulginskio to meto politiniai įsipareigojimai – mokytojų rengimas, dalyvavimas Vilniaus miesto patariamojoje taryboje, Agronomų draugijoje, Lietuvių Komitete, vilniečių aprūpinimas maisto produktais, karo pabėgėlių grąžinimas į Lietuvą, tautinių mažumų atstovų įtraukimas.
Savo pranešime profesorius daugiausia remsis vienalaike medžiaga iš archyvų bei kitų dokumentų saugyklų, kurias yra aplankęs, o išskirtiniais atvejais – medžiaga iš privataus Mažylių archyvo.
Keletą žodžių L. Mažylis tars ir apie unikalius artefaktus, eksponuojamus parodoje „Aleksandras Stulginskis (1885–1969): ir garbingai, ir Lietuvai naudingai“ Istorinėje Prezidentūroje: Aleksandro Stulginskio 1912 metų laiškus iš Halės į Kauną, jo ir jo žmonos Onos Stulginskienės 1952–1953 m. laiškus į Kauną Antaninai Mažylienei ir kitiems kauniečiams.
Renginys nemokamas.
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