 Kultūros bendruomenei protestuojant, Gitanas Nausėda lankysis Italijoje, atidarys kultūros metus

Kultūros bendruomenei protestuojant, Gitanas Nausėda lankysis Italijoje, atidarys kultūros metus

2025-10-04 08:21
BNS inf.

 Prezidentas Gitanas Nausėda šeštadienį pradės vizitą Italijoje ir Vatikane.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / L. Balandžio / BNS nuotr.

Sekmadienį jis su Italijos prezidentu Sergio Mattarella (Serdžijumi Matarela) inauguraciniu koncertu Romoje atidarys Lietuvos kultūros metų Italijoje programą.

Italijos prezidento rūmuose Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinius atliks menininko provaikaitis Rokas Zubovas bei italų atlikėjų styginių kvartetas EOS.

Kultūros metų atidarymo renginys vyks Lietuvoje bendruomenei piktinantis dėl Kultūros ministerijos perdavimo į „Nemuno aušros“ rankas. Dalis renginio dalyvių Italijoje žada segėti protesto ženklelius.

Pirmadienį suplanuotas G. Nausėdos vizitas į Vatikaną ir susitikimas su popiežiumi Leonu XIV.

Šiame straipsnyje:
Gitanas Nausėda
kultūros bendruomenė
Sergio Mattarella
lankysis Italijoje

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų