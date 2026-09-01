 Kultūros ministerija kviečia siūlyti kandidatus Metų debiuto ir Jaunojo kūrėjo premijoms

Kultūros ministerija kviečia siūlyti kandidatus Metų debiuto ir Jaunojo kūrėjo premijoms

2026-09-01 14:37
Pranešimas spaudai

Kultūros ministerija kviečia siūlyti kandidatus Metų debiuto ir Jaunojo kūrėjo premijoms gauti. Jų laureatais gali tapti jaunieji menininkai nuo 14 iki 35 metų arba jaunųjų menininkų kolektyvai. Pasiūlymų laukiama iki spalio 1 d.

<span>Kultūros ministerija kviečia siūlyti kandidatus Metų debiuto ir Jaunojo kūrėjo premijoms</span>
Kultūros ministerija kviečia siūlyti kandidatus Metų debiuto ir Jaunojo kūrėjo premijoms / Asociatyvi L. Balandžio / BNS nuotr.

Metų debiuto premija skiriama už geriausią jaunojo menininko arba jaunųjų menininkų kolektyvų debiutą profesionaliojo meno srityje per vienerius kalendorinius metus (nuo praėjusių metų rugpjūčio 1 d. iki einamųjų metų liepos 31 d.), išsiskyrusį kūrybiniu novatoriškumu ir gerai įvertintą profesionalių meno vertintojų.

Šešios Jaunojo kūrėjo premijos skiriamos jauniesiems menininkams arba jaunųjų menininkų kolektyvams už pastarųjų trejų metų kūrybą, gerai įvertintą profesionalių meno vertintojų ir sulaukusią visuomenės pripažinimo.

Kandidatus premijoms gauti turi teisę siūlyti kultūros ir meno srityje veikiantys juridiniai ar fiziniai asmenys – profesionalūs menininkai arba meno vertintojai.

Kasmetės Metų debiuto ir Jaunojo kūrėjo premijos kartu su kitomis Kultūros ministerijos premijomis teikiamos metų pabaigoje vykstančiame iškilmingame renginyje.

Plačiau apie teikimo sąlygas.

Šiame straipsnyje:
Kultūros ministerija
jaunieji kūrėjai
premija
menininkai

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