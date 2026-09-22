Kultūros ministras sako kol kas nesvarstąs kanclerio keitimo, suteikęs galimybę jam pasikeisti

„Į tai žiūriu su nuline tolerancija. (...) Kancleriui daviau įpareigojimus persižiūrėti asmeninius vadybos principus“, – antradienį BNS sakė ministras.
„Turėjome asmeninį pokalbį. Reikia pasakyti, jis buvo sunkus. Komandose norisi bendrauti turbūt apie rezultatus, o ne apie kylančias komunikacijos problemas“, – pridūrė jis.
L. Alsys teigė iš kanclerio išgirdęs, kad jis sutinka su kritika jo atžvilgiu, pats mato savo bendravimo problemas ir žada imtis veiksmų.
„Persižiūrėjome, kaip bus vykdomi ir susirinkimai, ir posėdžiai – tokie maži dalykėliai. Kancleris žino, kad dabar yra įtemptas laikotarpis, ir kelias savaites nuosekliai stebėsime, ir bendradarbiausime visi kartu kaip ministerija“, – tvirtino ministras.
Jis sakė nemažai skiriantis laiko bendravimui su ministerijos darbuotojais.
„Sprendimo, ar pakeisti kanclerį, šiandien nesu priėmęs, bet visos galimybės yra ant stalo. Kancleris irgi tai yra girdėjęs“, – teigė L. Alsys.
„Mano esminis tikslas – kad ministerija dirbtų gerai, geromis sąlygomis. Jeigu tokių sąlygų mes negalėsime pasiekti, tuomet ir bus atitinkami sprendimai“, – sakė jis.
„Šiandien girdžiu žmogaus pasiryžimą keisti situaciją iš esmės. Tai turbūt normalu, kad vadovas turi suteikti galimybę įrodyti tai, kas yra pasakyta“, – pridūrė Kultūros ministerijos vadovas.
BNS rašė, kad vadovaujančias pareigas einantys Kultūros ministerijos darbuotojai praėjusią savaitę kreipėsi į L. Alsį, prašydami spręsti situaciją dėl kanclerio elgesio.
Kreipimesi teigta, kad nuo liepos pabaigos, kai E. Raistenskis pradėjo darbą, susiklostė praktika, jog dalijantis darbine informacija, dokumentais, teisės aktais, su kuriais yra būtina kancleriui susipažinti, grįžtamojo ryšio nėra. Taip pat nurodoma, jog kanclerio bendravimas dažnai būna nederamas, darbuotojai jaučiasi pažeminti.
Per Seimo Kultūros komiteto posėdį darbuotojai pasakojo iš kanclerio sulaukę pasakymų „nesmart“ darbuotoja, „per sena darbuotoja“, „užtilk, aš dabar kalbu“, „aš vadovauju“. Paklausus apie finansus, kaip įgyvendinti pavestas užduotis, kai trūksta finansų, atsakoma: „Man neįdomu, eik ir ieškok“.
Pasak darbuotojų, kanclerio pavedimai formuluojami nesivadovaujant teisės aktuose nustatytais prioritetais, o vadovaujantis asmeniniu požiūriu.
Seimo Kultūros komiteto posėdyje praėjusią savaitę pats E. Raistenskis sakė priimąs kritiką ir viešai atsiprašė.
Kultūros ir kitų sričių organizacijos pirmadienį paragino kultūros ministrą nešališkai įvertinti darbuotojų iškeltus klausimus ir juos spręsti, nes susidariusi situacija gali kelti grėsmę ministerijos veiklos stabilumui, darbuotojų emociniam saugumui, sprendimų priėmimo kokybei ir strateginių valstybės įsipareigojimų įgyvendinimui.
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