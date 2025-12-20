1921 m. žurnalistas, poetas Pranas Vytautas Būdvytis (1900–1975) savo bičiulius Petrą ir Teofiliją Vaičiūnus Kalėdų proga palydi šmaikščiu sveikinimu: „[...] Linkiu Jums laimės kitokios, ne paveikslėly: čia jūs lyg Angelas ir Demonas! […]“ P. ir T. Vaičiūnai – išskirtinė tarpukario Kauno pora. Poetas, dramaturgas Petras Vaičiūnas buvo vienas besiformuojančio profesionalaus lietuvių teatro organizatorių ir vadovų, aktyvus Kauno kultūrinio gyvenimo veikėjas, jo žmona T. Vaičiūnienė – žymi tarpukario Kauno aktorė. Šis trumpas sveikinimas yra iškalbingas to meto kultūros žmonių susirašinėjimo pavyzdys.
„Laimės kitokios, ne paveikslėly“
2025-12-20 14:00
Atvirlaiškis. Nuotrauka „Petras Vaičiūnas su žmona Teofilija Vytauto kalne“. 1921 m. / Iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus rinkinių. Nuoroda: www.limis.lt/valuables/e/805354/759941356. Daugiau suskaitmenintų muziejinių vertybių – Lietuvos muziejų kolekcijų portale www.limis.lt.
Naujausi komentarai