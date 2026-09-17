Lietuvoje prasideda Europos paveldo dienų renginiai, atidarymas – Dotnuvos bažnyčioje

Kaip teigia Kultūros paveldo departamentas, šių metų Europos paveldo dienų tema – „Kultūros paveldas: saugok, puoselėk, atgaivink“.
Rugsėjo 17–27 dienomis vyks pažintiniai pasivaikščiojimai, susitikimai su archeologais, tyrėjais, restauratoriais, architektais, menotyrininkais ir istorikais, edukacijos bei kūrybinės dirbtuvės.
Gyventojams taip pat bus suteikta galimybė apsilankyti įprastai lankytojams uždaruose kultūros paveldo objektuose, aplankyti parodas, dalyvauti konferencijose, dviračių žygiuose ir žaidimuose.
Pagrindinis Europos paveldo dienų atidarymo renginys ketvirtadienį vyks Dotnuvoje, Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje. Jame dalyvaus kultūros ministras Lukas Alsys, Kultūros paveldo departamento direktorius Vidmantas Bezaras ir Dotnuvos bažnyčios klebonas Giedrius Maskolaitis.
Renginio metu vyks ir iškilmingi apdovanojimai, kuriais bus pagerbti asmenys ir bendruomenės, nusipelnę kultūros paveldo išsaugojimui.
Prieš pagrindinį atidarymo renginį ketvirtadienį taip pat vyks renginiai Ukmergėje, Dubingiuose, Rietave, Jono Basanavičiaus tėviškėje Ožkabaliuose, Burbiškio dvare, Maironio tėviškėje Bernotuose, Klaipėdoje, Merkinėje, Kretuonuose ir Žagarėje.
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