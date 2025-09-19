Lietuvoje vyks etninės kultūros akcija „Visa Lietuva šoka“

Anot organizatoriaus Lietuvos nacionalinio kultūros centro, ši akcija – kvietimas patirti dainuojamojo, muzikinio ir šokamojo folkloro gyvastį bei energiją.
„Šios šventės išskirtinumas – ne pasyvus stebėjimas, o aktyvus dalyvavimas, įtraukiantis kiekvieną. O kad įsitraukti būtų lengviau, neprošal ir iš anksto pasiruošti – pasimokyti šokių, kurie tikrai bus šokami akcijos metu“, – pranešime cituojama renginio organizatorė Audronė Vakarinienė.
Didesni akcijos renginiai vyks Nepriklausomybės aikštėje Kaune, Klaipėdos etnokultūros centro kieme, Laisvės aikštėje Panevėžyje, Prisikėlimo aikštėje Šiauliuose, Maironio parke Raseiniuose, Smegduobių parke Pasvalyje, Ylakių miestelio skvere, Kuršėnų kultūros centro amfiteatre, Kurtuvėnų dvaro svirne ir daugelyje kitų vietų visoje šalyje.
Vilniaus Vinco Kudirkos aikštėje organizatoriai lankytojus mokys šokti lietuviškas polkas, valsus, suktinius.
Renginio metu gros bei aukštaičių, dzūkų, sūduvių, žemaičių, mažlietuvių šokių mokys Vilniaus miesto folkloro ansambliai.
Anot organizatorių, prie šios iniciatyvos įgyvendinimo prisideda daugybė šalies įstaigų, bendruomenių, mėgėjų meno kolektyvų, šokių klubų, pavienių asmenų beveik visose Lietuvos savivaldybėse, taip pat Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Norvegijos lietuvių bendruomenės.
Akcija „Visa Lietuva šoka“ rengiama nuo 2015 metų.
