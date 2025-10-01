Lietuvos muziejų asociacija jungiasi prie streikuojančios kultūros bendruomenės

LMA sako, kad pagrindiniu solidarumo ženklu taps M. K. Čiurlionio simfoninės poemos „Jūra“ klausymasis. Būtent šį kūrinį muziejai raginami paleisti savo erdvėse.
„Tai tylus, bet paveikus solidarumo ženklas, kuriuo kultūros bendruomenė parodo nepritarimą Kultūros ministerijos perdavimui partijai „Nemuno aušra“. Tai – aiški žinia, kad kultūra neturi būti paversta politinių interesų įkaite, o kartu paveikus kultūros sektoriaus solidarumo ženklas, atliepiantis siekį išsaugoti orumą ir bendruomeniškumą“, – pranešime sako LMA.
Muziejai taip pat kviečiami pasitelkti savo iniciatyvas, ypač tas, kurios kalba apie pilietiškumą, laisvės siekį ar bendruomenės kovas.
„Kiekvienas muziejus atras savitų būdų, kaip kultūringai, bet aiškiai išreikšti savo poziciją. Tai galimybė parodyti, kad kultūros bendruomenė yra vieninga, drąsi ir pasirengusi ginti savo orumą bei ateitį“, – teigia LMA valdybos pirmininkas Marius Pečiulis.
Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga atsisako prezidento globos
Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS) trečiadienį paskelbė atsisakanti prezidento Gitano Nausėdos „Geriausios disertacijos“ konkurso globos ir pasitraukianti iš programos „Lietuvos galia“.
„Šiuo sprendimu reiškiame paramą Lietuvos kultūros bendruomenės išsakytoms iniciatyvoms ir laikomės principinės pozicijos, kad kultūra, žiniasklaida ir mokslas negali būti politinių manipuliacijų įrankiais“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė LJMS.
Anot LJMS, šiemet konkursui pateikta ir vertinama 101 disertacija, o jaunųjų mokslininkų apdovanojimus planuojama surengti šių metų pabaigoje.
„Geriausios disertacijos“ konkursas rengiamas nuo 2007 metų.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 58,5 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.
Be to, po I. Adomavičiaus paskyrimo ministru, nuo Prezidentūros bei Vyriausybės atsiribojo ne viena kultūros organizacija ir iniciatyva – pavyzdžiui, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“, Vilniaus knygų mugė atsisakė G. Nausėdos globos.
