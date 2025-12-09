Lietuvos rašytojų sąjungos premija – Mariui Burokui už knygą „Seismografas“

Premija skiriama už didelės vertės kūrinį, išleistą per pastaruosius dvejus metus.
Premijos laureatais yra tapę Romualdas Granauskas, Sigitas Geda, Antanas A. Jonynas, Jurgis Kunčinas, Nijolė Miliauskaitė, Judita Vaičiūnaitė, Danutė Kalinauskaitė, Andrius Jakučiūnas, Aidas Marčėnas, Kornelijus Platelis, Vanda Juknaitė, Undinė Radzevičiūtė, Mindaugas Kvietkauskas ir kiti.
Vertinimo komisijoje šiemet dirbo ankstesni šios premijos laureatai – Viktorija Daujotytė, Gintaras Grajauskas, Rimantas Kmita, Mindaugas Nastaravičius, Tomas Venclova.
Be M. Buroko, premijai suteikti buvo svarstyta dar viena kandidatūra – Daina Opolskaitė už novelių ir apsakymų rinkinį „Plyšys danguje“.
M. Burokas yra poetas, vertėjas, literatūros apžvalgininkas.
„Seismografas“ yra penktoji jo knyga. Ji naujienų portalo „15min“ metų knygų rinkimuose laimėjo Geriausios lietuvių autorių poezijos knygos kategorijoje.
Lietuvos rašytojų sąjungos premijos laureatas teigia, kad „Seismografą“ rašė galvodamas apie neramius laikus ir juos jausdamas, norėdamas poezija užčiuopti, kas vyksta su pasauliu.
„Ir ne tik tai – ši knyga ir atramos ieškojimas: gimtajame mieste, artimuosiuose, pačioje poezijoje. Didžioji dalis knygos eilėraščių – poezija proza. Dauguma jų susiję su konkrečiomis vietovėmis, todėl tai ir poetinės geografijos ir psichogeografijos knyga. O gauti šią premiją – man didelė garbė ir džiaugsmas“, – pranešime sakė M. Burokas.
Knygą „Seismografas“ 2025 metais išleido leidykla „Lapas“.
