Luvro darbuotojai atšaukia streiką

Tai reiškia, kad tris dienas trukęs streikas baigiasi.
Vadovybė teigė, kad Luvro muziejus, kuris spalio 19 dieną tapo beprecedentės dienos metu įvykdytos vagystės auka, penktadienį vėl dirbs kaip įprasta.
Pirmadienį buvę karališkieji rūmai ir jų 400 salių visą dieną buvo užverti lankytojams, todėl tūkstančiai žmonių, kurie tikėjosi pamatyti „Moną Lizą“ ir kitus kūrinius, buvo nusivylę.
Antradienį muziejus buvo uždarytas, nes buvo įprasta nedarbo diena, o trečiadienį ir ketvirtadienį vėl atidarytas tik iš dalies, nepatenkintiems darbuotojams reikalavus paskirti daugiau darbuotojų ir geresnės didžiulio pastatų komplekso priežiūros.
Profsąjungų CGT ir CFDT lyderiai teigė, kad darbuotojai surengė balsavimą, kuriame balsavo prieš dar vieną streiko dieną, tačiau įspėjo apie būsimus protesto veiksmus dėl „nepakankamos pažangos“ derybose su vadovybe ir Kultūros ministerija.
Po įsilaužimo spalį vis dar kyla klausimų, ar jo buvo galima išvengti ir kodėl pavogtos karūnos brangenybės, kurių vertė – 102 mln. dolerių (87,7 mln. eurų), buvo taip prastai apsaugotos.
Per spalio 19-osios apiplėšimą keturi plėšikai pakilo pavogtu krautuvu ir, naudodami pjaustymo įrangą, įsilaužė į galeriją, kurioje saugomos karališkosios brangenybės.
Bėgdami jie pametė deimantais ir smaragdais nusagstytą karūną, tačiau sugebėjo pavogti aštuonis kitus dirbinius, tarp jų – smaragdų ir deimantų vėrinį, kurį Napoleonas Bonapartas padovanojo savo žmonai, imperatorienei Marijai Luizai.
Be apiplėšimo, dar du neseniai įvykę incidentai atskleidė pastato, kurį vyriausiasis architektas Francois Chatillonas (Fransua Šatiljonas) apibūdino kaip prastos būklės, priežiūros problemas.
Lapkritį vandens nuotėkis padarė žalos šimtams knygų ir rankraščių Egipto skyriuje, o spalį vadovybė turėjo uždaryti galeriją, kurioje saugoma senovės graikų keramika, nes grėsė, kad virš jos esančios lubų sijos įgrius.
