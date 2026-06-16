Ministrė: Kyjivo Pečorų lauros ataka – ciniškas nusikaltimas prieš žmonijos istorinę atmintį

„Išpuolis prieš Kyjivo Pečorų laurą yra brutalus smūgis Ukrainai ir ciniškas nusikaltimas prieš žmonijos istorinę atmintį. Tai – neįkainojama pasaulio paveldo vietovė, kurios naikinimo negalima pateisinti jokiais argumentais. Tokie barbariški veiksmai atskleidžia visišką agresoriaus nepagarbą pamatinėms civilizacijos vertybėms ir tarptautinei teisei“, – pranešime cituojama kultūros ministrė.
„Kartu su pasaulio bendruomene vieningai smerkiame šį agresijos aktą. Jo autoriai neišvengiamai sulauks teisingumo, nes pasikėsinimas į kultūros paveldo vertybes ginkluoto konflikto metu prilygsta karo nusikaltimui“, – pabrėžė ji.
Antradienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nurodė, jog du Rusijos dronai tyčia atakavo Ukrainos sostinės Kyjivo dalį, kurioje įsikūrusi Pečorų laura ir „Meno arsenalas“. Kaip informuoja naujienų agentūra „Ukrinform“, apie tai jis pranešė tinkle „Telegram“ po apsilankymo Pečorų lauroje ir „Meno arsenale“.