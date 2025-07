Mirė aktorius Michaelas Madsenas, vaidinęs kino filmuose „Pasiutę šunys“ ir „Nužudyti Bilą“

M. Madsenui buvo 67-eri.

Per daugiau nei 40 metų trunkančią aktoriaus karjerą M. Madsenas sukūrė dešimtis filmų. Tačiau labiausiai jį išgarsino bendri projektai su Q. Tarantino, kuris jam skyrė psichiškai nesveiko vagies vaidmenį filme „Pasiutę šunys“ ir niekam nebereikalingo samdomo žudiko rolę filme „Nužudyti Bilą 2“.

M. Madsenas taip pat suvaidino juostose „The Doors“, „Thelma ir Luiza“ bei „Donnie Brasco“. Jį galima išvysti ir kruviname Q. Tarantino režisuotame vesterne „Bjaurusis aštuonetas“ (Hateful Eight) bei filme „Kartą Holivude“ (Once Upon a Time in Hollywood), kurio veiksmas vyksta 1969-aisiais.

Be kino ir televizijos projektų, M. Madsenas įgarsino keletą vaidmenų vaizdo žaidimuose, tokiuose kaip „Grand Theft Auto III“, „Dishonored“ ir „Crime Boss: Rockay City“.

M. Madsenas gimė Čikagoje 1957 rugsėjo 25 d. gaisrininko ir kino režisierės šeimoje. Tarp jo brolių ir seserų yra Oskaro laureatė aktorė Virginia Madsen.

M. Madsenas buvo vedęs tris kartus, vienas iš šešių jo vaikų – aktorius Christianas Madsenas.