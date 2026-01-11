Mirė architektas Petras Lisauskas

Apie tai savo „Facebook“ paskyrose šeštadienį pranešė jo vaikai – aktorius, šokėjas, choreografas Petras Lisauskas ir LRT žurnalistė Dovilė Lisauskaitė.
„Mūsų tėčio kelionė iš šio pasaulio nebuvo nei lengva, nei trumpa, tačiau šalia jo visada buvo mūsų Mama“, – pranešė ji.
Anot jos, su velioniu galima atsisveikinti sekmadienį nuo 16.30 val. Alytuje „Skausmo užuovėjos“ laidojimo namuose (Rūtų g. 65), 18 val. numatomos Mišios Šv. Angelų sargų bažnyčioje.
Urna bus išnešama pirmadienį 13 val., laidojama Bukauciškių kaimo kapinaitėse.
