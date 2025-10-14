Mirė garsi muzikologė Jūratė Vyliūtė

„Išėjo nuostabioji kolegė Jūratė Vyliūtė... Ėjo 95-uosius ir vos ne iki paskutinės dienos rašė, rašė, rašė... Paliko 17 knygų, paskutiniąją pristatė prieš mėnesį. Sovietmečiu dirbo radijuje, dažnai naudojau jos išlikusias laidas, kuriose kalbino muzikus. Sudėtingo likimo ir fenomenalaus darbštumo moteris. Net ir sovietmečiu jos rašytos biografinės knygos apie Eleną Čiudakovą, Valentiną Adamkevičių – gyvybingos, atviros, jokios duoklės socrealizmui. Dar vakar rašydama straipsnį citavau jos knygą apie Ireną Jasiūnaitę. Ilsėkis ramybėje, mieloji, darbščioji Jūrate...“ – feisbuke antradienį paskelbė muzikologė Jūratė Katinaitė.
Sofija Jūratė Vyliūtė gimė 1931 m. Kaune. Kaip skelbia Lietuvos kompozitorių sąjunga, ji mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje. 1960 m. baigusi Lietuvos konservatoriją (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija), įgijo muzikologės-muzikos istorikės specialybę (J. Gaudrimo klasė). 1960-1979 m. dirbo Lietuvos radijo, 1979-1986 m. televizijos muzikinių laidų redaktore, vedėja, parengė apie 400 muzikinių TVR laidų. Publikavo recenzijų periodikoje, straipsnių Lietuvių tarybinėje enciklopedijoje, Muzikos enciklopedijoje, žurnaluose „Muzika ir teatras“, „Teatras“, „Muzika“, „Kultūros barai“, „Muzikos barai“ ir t. t. J. Vyliūtės veiklos barą papildo autorinių, jubiliejinių vakarų rengimas bei vedimas (sostinėje ir periferijoje).
J. Vyliūtė – Lietuvos kompozitorių sąjungos narė (nuo 1977 m.), Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narė (nuo 2004 m.).
Muzikologė parašė Lietuvos muzikinei kultūrai (ir apskritai Lietuvos naujųjų laikų istorijai) itin reikšmingų knygų; išleista dvylika. Už knygą „Brolis Vincentas“ (2003 m.) ji pelnė Čikagos „Lietuvių balso“ premiją (knygos leidimas pakartotas 2006 m.). Už kūrybinį asmenybės portretą knygoje „Carmen dienoraščiai: Irena Jasiūnaitė gyvenime ir scenoje“ autorė apdovanota Lietuvos kompozitorių sąjungos Vytauto Landsbergio premija (2005 m.), už originaliai ir meistriškai atskleistą kūrėjo portretą knygoje „Gyvenimas – simfonija. Kompozitoriaus Justino Bašinsko gyvenimas ir kūryba“ jai paskirta Lietuvos kompozitorių sąjungos Onos Narbutienės premija (2012 m.). 2013 metais muzikologė apdovanota LDK Gedimino ordino Riterio kryžiumi.
Muzikologės J. Vyliūtės darbų tematika – muzikinis teatras, vokalo menas, išeivijos muzikų veikla, naujausia lietuvių autorių kūryba.
