2025-12-16 17:42
ELTOS inf.

Po sunkios ligos mirė lietuvių tapytojas Virgis Ruseckas, rašo portalas LRT.lt.

Mirė lietuvių tapytojas Ruseckas / Asociatyvi freepik nuotr.

Žinią apie tapytojo netektį portalui patvirtino galerininkė Eglė Mickutė.

V. Ruseckas gimė Jonavoje, vėliau savo gyvenimą praleido Kaune. Tapytojo darbai buvo eksponuojami ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio galerijose.

