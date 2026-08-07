Mirė Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktorė Vaiginytė

Apie jos netektį ketvirtadienį pranešė Šiaulių dramos teatro bendruomenė.
„Nuoširdžiai užjaučiame Genovaitės Vaiginytės artimuosius, bičiulius ir visus, kuriems teko laimė ją pažinti, dirbti drauge ar matyti ją scenoje.
Jos vaidmenys išliks Lietuvos teatro istorijoje, o šviesus atminimas – Valstybinio Šiaulių dramos teatro bendruomenės širdyse“, – rašoma feisbuke pasidalintame įraše.
G. Vaiginytė gimė 1935 metų sausio 26 dieną Kaune. 1958 m. ji baigė Kauno J. Gruodžio muzikos mokyklos Teatro skyrių, o 1979 m. – defektologijos studijas Šiaulių pedagoginiame institute.
1958 m. aktorė vaidino Kauno jaunojo žiūrovo, 1959 m. – Kauno lėlių teatre, o nuo 1960 m. iki 1962 m. – Klaipėdos dramos teatre.
Šiaulių dramos teatre G. Vaiginytė dirbo nuo 1966 m. iki 1994 m. Čia aktorė sukūrė daugiau kaip 90 vaidmenų. Tarp įsimintiniausių – vaidmenys spektakliuose „Kaip žydėjimas vyšnios“, „Pajūrio kurortas“, „Donja Rosita“, „Prisikėlimas“, „Saldi ištikimybės našta“, „Bernardos Albos namai“.
1988 m. aktorės kūryba buvo įvertinta Potencijos Pinkauskaitės premija.
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