Mokslo metų pradžioje – priminimas apie Adolfą Ramanauską-Vanagą

Prasidėjus naujiems mokslo metams, kai mokyklose vėl skamba pirmieji skambučiai, verta prisiminti, kad mokytojo vaidmuo neapsiriboja vien žinių perdavimu. Mokytojas ugdo žmogaus gebėjimą mąstyti, prisiimti atsakomybę, atskirti tiesą nuo manipuliacijos ir, svarbiausia, savo pavyzdžiu parodyti, ką reiškia neatsisakyti vertybių net sunkiausiomis aplinkybėmis.
Vienas ryškiausių tokio pasirinkimo pavyzdžių– Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Lietuvos partizanų vadas, LLKS Gynybos pajėgų vadas, generolas ir pedagogas. 2018 m. Lietuvos Respublikos Seimas jį pripažino faktiniu Lietuvos valstybės vadovu okupacijos metais.
Nuo mokytojo klasėje iki partizanų vado
Dar iki tapdamas vienu svarbiausių Lietuvos laisvės kovos organizatorių, A. Ramanauskas-Vanagas buvo mokytojas.1937–1939 m. jis studijavo Panevėžio pedagoginiame institute, vėliau baigė Kauno karo mokyklą ir įgijo atsargos jaunesniojo leitenanto laipsnį. 1940–1941 m. dirbo Krivonių pradžios mokyklos, o 1941–1942 m. – Aukštakalnių pradžios mokyklos mokytoju ir vedėju. 1942–1945 m. dėstė Alytaus mokytojų seminarijoje.
Pedagoginis darbas buvo neatsiejama jo gyvenimo dalis. Todėl sprendimas palikti mokyklą ir pasirinkti kovotojo kelią jam buvo ypač skaudus.
„Užėjau dar į savo auklėjamąją klasę... Tik mokytojas gali suprasti, ką tada jaučiau… Juk aš turėjau palikti savo mėgstamiausią darbą, palikti tuos, kuriais rūpinausi, auklėjau, palikti kolegas, kurie buvo tikri lietuviai...“ – savo prisiminimuose rašė A. Ramanauskas-Vanagas.
Šie žodžiai atskleidžia ne tik istorinio pasirinkimo dramą, bet ir žmogaus, kuriam mokytojo darbas buvo pašaukimas, vidinę atsakomybę.
Kodėl mokytojai tapo svarbūs pasipriešinimo judėjime?
Tarpukario Lietuvoje mokytojas buvo suvokiamas kaip vienas svarbiausių tautos šviesuolių. Todėl prasidėjus sovietinei okupacijai nemažai pedagogų tapo aktyviais Lietuvos laisvės kovos dalyviais – partizanų štabų organizatoriais, spaudos leidėjais, atsišaukimų autoriais ir ideologinio ugdymo vadovais.
Mokytojo profesijoje išugdyti gebėjimai pasirodė itin svarbūs pogrindžio veikloje.
Mokytojai gerai valdė žodį, todėl dažnai rengė partizanų spaudą, rašė atsišaukimus ir prisidėjo prie visuomenės moralinio bei pilietinio ugdymo. Ši lyderystė formavo autoritetą, tautinį identitetą. Kaimo ir miestelių bendruomenėse mokytojas, kartu su kunigu ir gydytoju, buvo vienas labiausiai gerbiamų žmonių. Jo pasirinkimas priešintis okupacijai galėjo įkvėpti aplinkinius prisidėti prie laisvės kovos ar ją remti. Pedagoginis darbas reikalavo disciplinos, planavimo ir gebėjimo telkti žmones. Šie įgūdžiai buvo svarbūs kuriant partizanų struktūras, ryšių tinklus ir organizuojant pogrindinę veiklą. A. Ramanauskas-Vanagas bendražygių prisiminimuose iškyla kaip idealistas, kurio sprendimų neribojo mirties baimė. Jam rūpėjo ne tik karinė taktika, bet ir partizanų bei visuomenės dvasia, moralė bei viltis sulaukti laisvos Lietuvos.
Mokytojas, kuris ir šiandien moko
A. Ramanausko-Vanago istorija aktuali ne tik kaip Lietuvos rezistencijos istorijos dalis. Ji kelia klausimą, ką reiškia būti mokytoju šiandien ir kokią atsakomybę pedagogas turi prieš savo mokinius bei valstybę.
„Vanagas šiandien moko, kad išsilavinimas ir laisvė nėra savaime duotos vertybės. Mokytojas ugdo ne tik žiniomis – pirmiausia savo laikysena, gebėjimu prisiimti atsakomybę ir neatsisakyti vertybių tada, kai jas ginti sunkiausia. Man atrodo, tai ypač svarbi žinia šiandienos mokyklai: auginti žmogų, kuris geba mąstyti savarankiškai, atskirti tiesą nuo manipuliacijos ir supranta, kad laisvė prasideda nuo asmeninės atsakomybės“, – sakė Vilma Leonavičienė, Lituanistikos ir tarptautinių programų centro vadovė.
Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk. Linas Idzelis pabrėžia, kad A. Ramanausko-Vanago pavyzdys atskleidžia tiesioginį ryšį tarp mokytojo darbo ir pilietinės atsakomybės. „Gali iš mokytojo tapti partizanų vadu. Tuo metu daug mokytojų stojo ginti Tėvynės, nes jeigu mokai kitus būti patriotais ir Lietuvos gynėjais, iškilus pavojui, asmeniniu pavyzdžiu turi visus įkvėpti“, – pasakojo L. Idzelis.
Garliavos J. Lukšos gimnazijos direktoriaus Vidmanto Vitkausko teigimu, mokytojo pašaukimas nėra apribotas mokyklos erdvės. „Mokytojas visur ir visada lieka mokytoju. Toks buvo ir Adolfas Ramanauskas-Vanagas – savo asmeniniu pavyzdžiu parodęs, kad tikrojo pedagogo pašaukimas nesibaigia mokykloje, o atsiskleidžia bei išryškėja ir kitomis, net pačiomis sunkiausiomis istorinėmis akimirkomis“, – sakė V. Vitkauskas.
Istorikas, dėstytojas ir šaulys dr. Mindaugas Nefas A. Ramanausko-Vanago istorijoje mato platesnę mokytojo atsakomybę. „Adolfo Ramanausko-Vanago gyvenimo istorija liudija labai svarbų pavyzdį. Mokytojo pareiga nėra tik išmokyti dalyko paslapčių, jis ar ji taip pat turi vesti savo mokinius per sunkumus, kurie kyla arba gali kilti valstybei ir visuomenei. Mokytojas rodo tvirtas vertybes ir yra aktyvus valstybės kūrėjas ne tik karo, bet ir taikos metu“, – teigė dr. M. Nefas.
Laisvė kurti ir atsakomybė ją ginti
A. Ramanausko-Vanago pasaulėžiūroje svarbią vietą užėmė žmogaus laisvė, savarankiškumas ir teisė savo darbu kurti geresnį gyvenimą. „Vanago pasaulėžiūra ir tai, dėl ko jis kovojo, manyje formuoja tokią mintį: valstybė turi būti tokia, kurioje žmogus gali laisvai dirbti, kurti ir naudotis savo darbo vaisiais. Vanagui buvo labai svarbi pagarba žmogaus darbui, turtui ir savarankiškumui. [...] Vanago kova primena visiems, jog ta laisvė kurti savo gerovę šiandien yra neįkainojama dovana, kurią privalome ginti“, – sakė Adomas Klimantas, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto dėstytojas.
Šiandien, praėjus dešimtmečiams nuo ginkluoto pasipriešinimo, A. Ramanausko-Vanago pasirinkimas įgyja ir kitą prasmę – jis primena, kad valstybės laisvė nėra abstrakti sąvoka. Ji prasideda nuo žmogaus teisės mąstyti, rinktis, kurti ir prisiimti atsakomybę už savo pasirinkimus.
Strateginių iniciatyvų centro vadovo Alko Paltaroko teigimu, A. Ramanauskas-Vanagas tapo ne tik istorine asmenybe, bet ir tautinės savimonės bei pilietinės atsakomybės simboliu:
„Vanagas tapo mūsų tautos besąlygiško pasipriešinimo simboliu. Jo viso gyvenimo istorija ir ginkluotos kovos pasirinkimas yra pavyzdys kiekvienam patriotui. A. Ramanausko-Vanago prisiminimų knygą „Daugel krito sūnų“ vadinu Lietuvos patrioto biblija. [...] Ji tapo dar aktualesnė po partizanų vado palaikų suradimo ir valstybės vadovo statuso suteikimo, o ypač svarbi virto po 2022 m. karo, kai grėsmės Lietuvai pasidarė akivaizdžios.“
2019 m. įkurta pilietiškumo ir patriotizmo platforma „Vanago Lietuva“ ėmėsi švietėjiškos veiklos, siekdama aktualizuoti Lietuvos laisvės kovų istoriją ir A. Ramanausko-Vanago palikimą.
„Mes kiekvienas esame atsakingi už mūsų valstybę. Vanagas yra tautinės savimonės ir mūsų identiteto neatsiejama dalis“, – pabrėžė A. Paltarokas.
Istorija, kuri aktuali šiandienos mokyklai
Mokslo metų pradžia – tinkamas metas prisiminti ne tik tai, ko mokome, bet ir kokius žmones ugdome. A. Ramanausko-Vanago gyvenimo istorija primena, kad tikrasis mokytojo autoritetas gimsta ne vien iš profesinių žinių. Jį kuria asmeninė laikysena, drąsa, atsakomybė ir gebėjimas kritiniu momentu veikti pagal savo vertybes.
Mokytojas Adolfas Ramanauskas-Vanagas pasirinko ne lengviausią kelią. Jo gyvenimas rodo, kad ugdymas gali tęstis ir tada, kai klasę pakeičia pogrindis, vadovėlį – asmeninis pavyzdys, o pamoką – istorinis išbandymas.
Todėl prasidedant naujiems mokslo metams jo istorija gali būti aktuali ne tik kaip praeities liudijimas, bet ir kaip klausimas šiandienos mokyklai: kokias vertybes perduodame jaunajai kartai ir ar patys esame pasirengę jas ginti?
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