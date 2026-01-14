Muzika, skatinanti branginti laisvę: LNOBT skambėjo Martinaičio „Gailestingumo altorius“

Lygiai prieš 35-erius metus –1991-ųjų sausio 13-ąją laisvės gynėjų drąsa lietuviams tapo įkvėpimu, skatinančiu kurti laisvą, demokratišką ir pažangią valstybę. Šiandien jau suvokiame, kad laisvė gyva tiek, kiek ją saugome, branginame ir perduodame ateinančioms kartoms.
Pasak kompozitoriaus A. Martinaičio, „Gailestingumo altorių“ įkvėpė lenkų vienuolės Faustynos Kowalskos (1905–1938), keletą savo gyvenimo metų praleidusios Vilniuje, dienoraštis. 2000 m. tuometinis popiežius Jonas Paulius II šią vienuolę, patyrusią Jėzaus regėjimus, kanonizavo ir paskelbė šventąja Faustina.
„Rinkdamasis tekstą, atidžiai perskaičiau visą šv. Faustinos rašytinį palikimą, bet neradau nieko tokio, ką būtų galima tiesiog imti ir perkelti. Tuomet ėmiau iš jos „Dienoraščio“ išsirašinėti atskiras eilutes. Pradėjus tas citatas dėlioti, netikėtai išniro keturių dalių muzikinė forma, savo turiniu primenanti šventas Mišias“, – pasakoja A. Martinaitis.
Oratoriją „Gailestingumo altorius“ Sausio 13-osios vakarą atliko operos solistės Gunta Gelgotė ir Ieva Prudnikovaitė, LNOBT orkestras ir choras, diriguojami teatro vyriausiojo dirigento Ričardo Šumilos.
„A. Martinaitis rašo jautrią ir gilią muziką. Šio kūrinio esmė – šventumas ir sakralumas, einantis iš vienuolės Faustinos tekstų. Aš jį perteikiu kaip dvasinę patirtį, kaip dvasinį išgyvenimą. Šventosios Faustinos tekstai pakylėja ir leidžia mums daug ką permąstyti“, – teigia R. Šumila.
Naujausi komentarai