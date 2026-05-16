 Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka atiduoda nurašytas knygas

Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka atiduoda nurašytas knygas

2026-05-16 21:34
Gabrielė Žimantaitė (ELTA)

Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka organizuoja akciją „Ateik, išsirink, pasiimk“, kurios metu lankytojams dovanojamos nurašytos, bibliotekoje nebenaudojamos knygos. 

<span>Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka atiduoda nurašytas knygas</span>
Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka atiduoda nurašytas knygas / P. Adamovič/ ELTOS nuotr.

„Tarp atiduoti paruoštų knygų – daugiausia lietuvių ir užsienio autorių grožinė literatūra įvairiomis kalbomis. Pasiimamas knygų skaičius neribojamas, jos nerezervuojamos“, – praneša akcijos organizatoriai.   

Taip pat skelbiama, kad visos šios akcijos metu lankytojams atiduodamos knygos yra žymimos specialiu ženklinimu.

„Perduodamose nurašytose spausdintose knygose esantys bibliotekos nuosavybės ženklai nenaikinami ir visos fiziniams ar juridiniams asmenims perduoti atrinktos spausdintos knygos yra ženklinamos spaudais „Nurašyta“ ir „Atiduota asmenims“, – rašoma bibliotekos svetainėje paskelbtame pranešime.  

Informuojama, kad gegužės 14-ąją prasidėjusi akcija tęsis kol bibliotekos lankytojams bus išdalintos visos knygos. 

Šiame straipsnyje:
Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Knygos
nurašytos knygos
atiduoda knygas
biblioteka
akcija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų