Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka atiduoda nurašytas knygas

„Tarp atiduoti paruoštų knygų – daugiausia lietuvių ir užsienio autorių grožinė literatūra įvairiomis kalbomis. Pasiimamas knygų skaičius neribojamas, jos nerezervuojamos“, – praneša akcijos organizatoriai.
Taip pat skelbiama, kad visos šios akcijos metu lankytojams atiduodamos knygos yra žymimos specialiu ženklinimu.
„Perduodamose nurašytose spausdintose knygose esantys bibliotekos nuosavybės ženklai nenaikinami ir visos fiziniams ar juridiniams asmenims perduoti atrinktos spausdintos knygos yra ženklinamos spaudais „Nurašyta“ ir „Atiduota asmenims“, – rašoma bibliotekos svetainėje paskelbtame pranešime.
Informuojama, kad gegužės 14-ąją prasidėjusi akcija tęsis kol bibliotekos lankytojams bus išdalintos visos knygos.
