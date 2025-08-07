 Naujai išleidžiamame pašto ženkle – rečiausias Lietuvos paukštis

Naujai išleidžiamame pašto ženkle – rečiausias Lietuvos paukštis

2025-08-07 15:06
ELTOS inf.

Lietuvos paštas penktadienį išleidžia naują pašto ženklą iš tęstinės serijos „Lietuvos raudonoji knyga“.

Naujai išleidžiamame pašto ženkle – rečiausias Lietuvos paukštis
Naujai išleidžiamame pašto ženkle – rečiausias Lietuvos paukštis / Lietuvos pašto nuotr.

Menininkės Darijos Podluzhnos kurtame ženkle šįkart vaizduojamas vienas rečiausių šalies paukščių – paprastasis tulžys.

„Tulžys – vienas ryškiausių, bet ir pažeidžiamiausių lietuviškos gamtos simbolių – įkūnija serijos „Lietuvos raudonoji knyga“ esmę: priminti apie grožį, kuris gali išnykti, jei jo nesaugosime“, – pranešime cituojama Lietuvos pašto filatelijos projektų vadovė Aušrutė Varnienė.

Naujasis 2,05 euro nominalo pašto ženklas bus išleistas 25 tūkst. egzempliorių tiražu.

Šiame straipsnyje:
paprastasis tulžys
Lietuvos paštas
pašto ženklas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų