Naujos pjesės – virš miesto: Alytaus miesto teatras kviečia į teatralizuotus dramaturgų skaitymus

Nauja lietuvių dramaturgija keliasi virš kasdienybės ir įgauna naują sceninį pavidalą – tekstai, dar visai neseniai buvę tik autorių puslapiuose, taps gyvu aktorių balsu. Teatro stogas šįkart taps ne tik renginio vieta, bet ir simboline erdve naujoms istorijoms, idėjoms bei skirtingiems požiūriams susitikti.
Šiemet konkursui buvo pateikta 18 pjesių. Jas vertino profesionali komisija: dramaturgas Herkus Kunčius, teatrologė ir teatro kritikė Ingrida Ragelskienė bei teatrologas, Alytaus miesto teatro literatūrinės dalies vedėjas ir Oskaro Koršunovo teatro komunikacijos vadovas Aurimas Minsevičius. Komisija jau išrinko tris geriausias pjeses, tačiau jų autorių vardai ir galutinė vietų eilė bus atskleisti tik renginio metu.
Iki tol net skaitymuose dalyvausiantys Alytaus miesto teatro aktoriai dirba su anoniminiais tekstais – nežinodami, kas juos parašė ir kuri pjesė galiausiai taps konkurso nugalėtoja.
18 pjesių – ryškus šiandienos Lietuvos portretas
Pasak komisijos nares Ingridos Ragelskienės, šių metų konkursas atskleidė ryškų šiuolaikinės lietuvių dramaturgijos pjūvį. Pjesėse atsispindi nesaugumo, netekties, karo, ideologinio susipriešinimo ir trūkinėjančių bendruomeninių ryšių temos. Kartu dramaturgai vis drąsiau renkasi groteską, absurdą, juodąjį humorą, dokumentikos ir fikcijos sandūras bei ieško naujų būdų kalbėti apie šiandienos visuomenę.
„Šių metų konkurso pjesėse ypač ryškiai atsispindi dabarties diagnozė. Mane nustebino ne tiek temų įvairovė, kiek tai, kaip atkakliai skirtinguose tekstuose kartojasi nesaugumo, netekties, karo, ideologinio susipriešinimo ir trūkinėjančių bendruomeninių ryšių temos. Stipriausios pjesės neiliustruoja iš anksto apibrėžtos pozicijos – jos sukuria situaciją, kurioje skirtingos tiesos gali konfliktuoti ir nė viena nėra patogiai išsprendžiama“, – sakė komisijos narė Ingrida Ragelskienė.
Pasak komisijos nario Aurimo Minsevičiaus, šių metų tekstuose pastebimas ir svarbus pokytis – dramaturgai vis dažniau išeina iš vien tik vidinių žmogaus išgyvenimų pasaulio.
„Dramaturgai išsilaisvina iš užsidarymo savyje ir atranda tiek temų, tiek formų įvairovę. Net ir skaudžias psichologines temas nagrinėjančių pjesių veikėjai nebėra tokie uždari – vidinius pokalbius su savimi ir melancholiją keičia dialogai bei ironija. Tai galima priimti ir kaip ženklą, kad mūsų visuomenėje žmonės tampa atviresni ir ryžtasi kalbėtis“, – teigė A. Minsevičius.
Nugalėtojas paaiškės tik renginio metu
Konkurso rezultatai bus paskelbti viešai renginio metu. Trys komisijos atrinkti tekstai bus pristatyti teatralizuotų skaitymų metu, o jų fragmentus interpretuos Alytaus miesto teatro aktoriai. Geriausios pjesės iš karto susitiks su teatru, žiūrovais, miestu ir dangumi virš jo.
Tai – pirmasis žingsnis, kai dar niekur nepastatyta dramaturgija tampa gyvu sceniniu įvykiu: tekstas gauna balsą, ritmą, kūną ir žiūrovo reakciją.
Renginio vieta taip pat neatsitiktinė. Teatro stogo terasa šiam vakarui taps scena virš miesto, o dramaturgija – pokalbiu apie tai, kas vyksta mūsų visuomenėje čia ir dabar. Organizatoriai kviečia išnaudoti paskutines vasaros dienas ir naują lietuvišką dramaturgiją išgirsti po atviru dangumi.
Jeigu rugsėjo oras nelepins, renginys bus perkeltas į po stogu esančias Alytaus miesto teatro erdves.
Daugiau nei dešimtmetį – naujos lietuviškos dramaturgijos paieškos
Kasmet rengiamas respublikinis dramaturgų konkursas yra tarptautinio teatrų festivalio COM•MEDIA dalis. Konkursu siekiama skatinti naujos lietuviškos dramaturgijos kūrimą, suteikti galimybę autoriams pristatyti savo tekstus profesionaliam teatrui ir ieškoti naujų sceninės kalbos formų.
Per daugiau nei dešimtmetį konkurso laureatais ir prizininkais yra tapę teatro režisieriai Paulius Ignatavičius, Artūras Areima, Andra Kavaliauskaitė, kino režisierius ir scenaristas Andrius Šiuša, teatrologė Dovilė Zavedskaitė, aktorius Raimondas Klezys ir kiti autoriai.
Šių metų konkurso rezultatai – jau visai netrukus. Kas taps geriausios pjesės autoriumi, paaiškės rugsėjo 12-ąją, kai trys anoniminiai tekstai pirmą kartą susitiks su žiūrovais.
XII-ojo respublikinio dramaturgų konkurso laureatų apdovanojimai ir teatralizuoti skaitymai - rugsėjo 12 d., 16 val., Alytaus miesto teatro stogo terasoje. Esant blogam orui renginys bus perkeliamas į teatro erdves po stogu.
Renginys nemokamas, registracija ČIA.
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