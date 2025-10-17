Ne visi kultūrininkai pritaria protestui: dalyvavau, kai iš tiesų reikėjo gelbėti valstybę

Spalio 5 dieną vykusiame proteste prieš „Nemuno aušrą“ bei buvusį kandidatą į kultūros ministrus Ignotą Adomavičių atrodė, kad susirinko visa kultūros bendruomenė. Dalyviai vieningai klausėsi Mikalojaus Konstantino Čiurlionio „Jūros“, rinkosi bendruomeniškai išreikšti savo poziciją ir mintis.
Vis dėlto paaiškėjo, kad ne visi kultūrininkai turėjo vienodą nuomonę. Operos solistas Vaidas Vyšniauskas proteste nedalyvavo ir paaiškino, kodėl.
„Be to, kad esu operos solistas, esu krikščionis. Dalyvavau tik Sausio 13-osios proteste, kai buvome prie Seimo – tada, kai iš tiesų reikėjo gelbėti valstybę. Dabar vis dėlto pamąstykime logiškai: nereikia supriešinti Lietuvos piliečių ir politikų, jie taip pat yra piliečiai. Nežinome, kokie politikai ateis rytoj. Žmogaus iškalbingumas – turiu omeny kultūros ministrą, kuris atsistatydino – dar neapsprendžia apie žmogaus „kvalietetą“. Čia lygiai taip pat kaip ir tėvystė neapsprendžiama pagal iškalbingumą. Kalbančių politikų yra pilna, net pavargome nuo kalbančių politikų. Man labiau rūpi, kokie priimami sprendimai, kokie nuveikti darbai. Apie kultūros ministrą sprendžiu ne pagal priklausymą partijai, o pagal jo darbus“, – laidoje „Už ar prieš?“ aiškino V. Vyšniauskas.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Diskusijoje R. Žemaitaitis taip pat kalbėjo apie visuomenės elitą.
„Nenorėčiau tam elitui priklausyti ir ačiū Dievui, kad jam nepriklausau, bet jis toks yra. Kiekvienoje visuomenėje jis egzistuoja. Žmones vadinti „runkeliais“...“ – laidoje „Už ar prieš?“ sakė R. Žemaitaitis.
Politikas buvo paprašytas pagrįsti savo pasisakymus apie kultūrininkų „baubimą“, tačiau jis neigė juos įžeidinėjęs, teigdamas, kad tik citavo žiniasklaidą.
„Citavau 15min, LRT ir Delfi.lt žurnalistų publikacijas, kur rašyta: „pasitiko švilpimu, rėkimu, klykimu“. Aš tai gražiai sudėjau. Ką reiškia baubimas? Baubimas – kai švilpi, cypi. Tai žviegimas, rėkimas ar performansas? Man tai žviegimas“, – aiškino R. Žemaitaitis.
LNK.lt primena, kad spalio 5-ąją R. Žemaitaitis protesto metu socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė vaizdo įrašą iš mitingo ir kultūrininkus pavadino „baubiančiais veikėjais“.
„M. K. Čiurlionio poema – BAUBIMAS! Vilniaus ELYYYTAS ir jo kultūra. Ką mums, kaimietukams, suprasti apie Vilnių ir jų baubimą? Nematau nei M. K. Čiurlionio poemos „Jūra“, nei kitų jo kūrinių! Matau baubiančius veikėjus“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė R. Žemaitaitis.
Naujausi komentarai