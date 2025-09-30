Nemano, kad bus sugrįžta prie ministerijų mainų: leiskit ministrui dirbti

„Nemanau, kad čia turėtų per daug kaisti (atmosfera – BNS). Reikia dirbti savo darbą ir tęsti savo darbą, o ne atmosferas kaitinti. Tie, kurie kaitina, tegu kaitina tą atmosferą, o mes dirbam“, – žurnalistams Seime antradienį sakė „aušriečių“ lyderis.
„Baikim vieną kartą tuos cirkus, leiskim ministrui dirbti, leiskim ministerijai dirbti. Specialistai, žmonės eina į susitikimus su ministru, biudžeto formavimas (vyksta – BNS). (...) Mitingai arba piketai, tai jau man tampa toks žanras nelabai suprantamas“, – teigė jis.
Kaip skelbė BNS, dėl Kultūros ministerijos perleidimo „Nemuno aušros“ atsakomybei praėjusią savaitę didžiuosiuose šalies miestuose vyko protestai, dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos.
Kultūros bendruomenė taip pat paskelbė spalio 5 dieną rengsianti įspėjamąjį streiką. Ji reikalauja, kad prieštaringos reputacijos partija „Nemuno aušra“, kurios lyderis R. Žemaitaitis teisiamas dėl antisemitizmo, nebūtų atsakinga už Kultūros ministeriją.
R. Žemaitaitis esamos situacijos nesureikšmina, anot jo, kultūros darbai nesutriks.
„Tikrai norinčių bus pasidemonstruoti ir parodyti. Tikrai nepergyvenkit. Ir kultūros ta pati patariamoji taryba labai greitai susiformuos“, – sakė politikas.
Spaudos konferencijoje pirmadienį I. Adomavičius teigė iš kultūros bendruomenės susilaukęs ir palaikymo, tačiau konkrečių žmonių neįvardijo. Tokį teiginį patvirtino ir R. Žemaitaitis.
„Dalia Urbanavičienė palaiko, etnokultūros bendruomenės vadovė. Lygiai taip pat yra ir kitų menininkų, kurie palaiko“, – teigė parlamentaras.
Kultūros bendruomenėje kilę protestai, anot „aušriečių“ lyderio, išeis tik į naudą, šiam sektoriui bus skirta daugiau dėmesio.
„Kadangi dabar visi domisi kultūra, tai nors vieną kartą per 35 metus pažiūrės, kas toje kultūroje yra. Pažiūrės, kiek kultūrai skiriama pinigų, pažiūrės, kokie menininkai gauna pinigų, kokie teatrai gauna pinigų, kokia situacija yra su teatrais, kokia su vadovais situacija yra, kaip pinigai yra skirstomi“, – kalbėjo R. Žemaitaitis.
„Dabar galų gale atsidarys lobynai, ko nematėm 30 metų. Tai su tuo reikėtų mums visiems ir pasveikinti su tais piketais arba mitingais“, – pridūrė jis.
Taip pat parlamentaro teigimu, I. Adomavičiaus kandidatūra prieš pateikimą buvo apsvarstyta partijos skyriuose.
Naujausi komentarai