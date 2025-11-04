Nemokamuose seansuose – Lietuvos kino istorija

Didžiausia rudens kino šventė šiais metais išskirtinį dėmesį skiria aktoriui Juozui Budraičiui, mininčiam 85-erių metų jubiliejų ir 60 metų kūrybos kine kelią. Pagerbdama reikšmingą jo indėlį į Lietuvos kino istoriją, „Scanorama“ kviečia kauniečius pamatyti klasika tapusius filmus, kuriuose vaidmenis sukūrė kino legenda.
Programoje „Atvira Lietuvos kino istorija“ – 1968 m. režisierių Almanto Grikevičiaus ir Algirdo Dausos sukurtas vaidybinis filmas „Jausmai“, pasakojantis apie dviejų brolių ir jų šeimų gyvenimus Kuršių nerijoje Antrojo pasaulinio karo fone. Taip pat – 1971 m. Algirdo Aramino juosta „Maža išpažintis“, subtiliai atskleidžianti jauno žmogaus vidinį pasaulį ir siekį ištrūkti iš slegiančios kasdienybės. Šiame filme J. Budraitis suvaidino ryškų epizodinį vaidmenį.
„Atviroje Lietuvos kino istorijoje“ pristatomas ir dar vienas režisieriaus A. Grikevičiaus filmas „Sadūto tūto“. Juostoje įtaigiai susipina gamtos grožis, menas ir dramatiški gyvenimo vingiai. Kauniečiai turės išskirtinę galimybę pamatyti archyvuose išsaugotą, tačiau beveik nerodytą dviejų dalių filmą „Visi prieš vieną“. 35 mm juostoje nufilmuotą kūrinį Kaune galima rodyti tik „Romuvoje“, kuri yra išsaugojusi juostos rodymo aparatūrą.
„Scanorama“ pristato ir garsaus Sakartvelo kino režisieriaus Aleksandro Rekviašvilio vaidybinį filmą „XIX a. Gruzijos kronika“, iki šiol laikomą kino perlu. Karjerą pradėjęs kaip filmų operatorius, A. Rekviašvilis poetinėmis ir minimalistinėmis priemonėmis atskleidžia studento Niko, sugrįžusio į gimtąjį Sakartvelą iš Sankt Peterburgo, pasipriešinimo istoriją ir skirtingus miesto ir kaimo pasaulius.
1979 m. sukurtas filmas aktualumo nepraranda ir šiandien – nelengvais Sakartvelui laikais jis atkreipia dėmesį būtinybę išsaugoti tapatybę. Suskaitmenintą šio filmo kopiją „Scanoramai“ suteikė Sakartvelo kino institutas.
Filmas „Jausmai“ bus rodomas lapkričio 10 d. 17 val. Kauno menininkų namuose; „Visi prieš vieną“ (I ir II dalis) – lapkričio 10 d. 18 val. kino centre „Romuva“; „XIX a. Gruzijos kronika“ – lapkričio 11 d. 18.30 val. Ąžuolyno bibliotekoje; „Maža išpažintis“ ir pokalbis su kompozitoriumi Algimantu Apanavičiumi – lapkričio 14 d. 15 val. Vytauto Didžiojo universitete; „Sadūto tūto“ – lapkričio 15 d. 14 val. Kauno menininkų namuose.
Filmų peržiūros ir renginiai – nemokami. Žiūrovai į seansus įleidžiami gyvos eilės principu.
