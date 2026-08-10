Nuo Holivudo prie erdvėlaivių mechanikos: naujam romanui Reid ruošėsi padedama NASA veterano

Tyrimai ir informacijos autentiškumas
Prieš pradėdama šį projektą, rašytoja apie erdvėlaivius ir astronautiką nieko neišmanė. Visgi T. J. Reid tvirtina, kad jai patinka intensyvūs tyrimai ir informacijos paieška, todėl ji sąmoningai mėgsta nerti į sudėtingas ir nepažįstamas temas. Ruošdamasi rašyti, autorė apsilankė Johnsono kosmoso centre Hjustone, apžiūrėjo „Apollo“ misijų valdymo centrą ir naršė senus, dar aštuntajame dešimtmetyje rašytus NASA dokumentus apie erdvėlaivio krovinių skyriaus durų mechaniką.
Siekdama autentiškumo ir faktinio tikslumo, autorė pagalbos kreipėsi į nepažįstamus šios srities profesionalus. Labiausiai rašant knygą jai pagelbėjo Paulas Dye, ilgiausiai NASA istorijoje dirbęs pilotuojamų skrydžių vadovas. Jis skyrė rašytojai daugybę valandų, aiškindamas erdvėlaivių mechaniką, misijų valdymo centro specifiką ir padėdamas techniškai logiškai sudėlioti knygoje aprašomos avarijos kosmose scenarijų.
Moterys kosmose istoriniame kontekste
„Atmosferos“ centre atsiduria Džoun Gudvin, Raiso universiteto fizikos ir astronomijos profesorė, 1980-aisiais nusprendusi prisijungti prie NASA erdvėlaivių programos, tuo metu pirmą kartą atvėrusios duris ir moterims. Siužetas rutuliojamas dviem laiko linijomis: ankstyvuoju astronautų pasirengimo etapu ir 1984 m., kai viena iš misijų patiria avariją. Be tiesioginio NASA konteksto, knygoje taip pat pasakojama to meto homofobiškoje profesinėje aplinkoje draudžiama romantinė istorija tarp Džoun ir kitos programos dalyvės Vanesos Ford.
Knygos ekranizacija
Knyga jau sudomino kino industriją. Patvirtinta, kad romaną ekranizuos kino kūrėjų duetas Anna Boden ir Ryanas Fleckas, geriausiai žinomi kaip filmo „Kapitonė Marvel“ (angl. „Captain Marvel“) režisieriai.
Parengė Milda Gaulienė, „Baltos lankos“.
Pagal šaltinius: Time, People, Entertainment Weekly, NRP.
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