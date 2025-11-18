Nuo Krokuvos iki Londono: kur žiema užburia mugių jaukumu ir šviesų magija?

Šviesų festivaliuose modernus menas susilieja su šimtametėmis tradicijomis, o miesto architektūra tampa kontūru tūkstančiams lempučių, girliandų bei pasakiškų figūrų. Todėl kartu su šeima ar draugais galima pasinerti į patirtį, kuri sušildys labiau nei puodelis karšto šokolado ir dovanos gausybę įspūdžių.
Londone angelai nusileidžia į gatves
Jei norite pamatyti, ką reiškia karališkas šventinis spindesys, Londonas yra jūsų kryptis. Miestas garsėja vienu įspūdingiausių Kalėdų apšvietimų pasaulyje, o jo epicentras – „Regent Street“ parduotuvių gatvė. Čia kasmet „nusileidžia“ didžiuliai, švytintys angelai („Regent Street Angels“), papuošdami dangaus skliautą virš galvų. Ši tradicija, įkvėpta pačių pirmųjų, dar 1954 metais įžiebtų, miesto papuošimų, kasmet keri savo elegancija.
Visai šalia jaunatviška energija pulsuoja „Carnaby Street“ gatvė, kuri kasmet pasiūlo netikėtumų, nes menininkai nemėgsta standartų – čia laukia vis kitokia, drąsi ir meniška šviesų tema. O norintiems visko vienoje vietoje, Haid parke įsikūręs „Winter Wonderland“ siūlo ne tik šviesų instaliacijų, bet ir didžiulę čiuožyklą, apžvalgos ratą bei gausybę pramogų visai šeimai.
Iš Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų į Londoną skraidina bendrovės „Ryanair“, „Wizz Air“ ir „LOT Polish Airlines“.
Berlynas ruošia stiprius burtus
Berlynas žiemą virsta tikra Kalėdų sostine, kurioje veikia daugiau nei 70 mugių. Tačiau tikroji magija slypi ne gausybėje, o atsiveria vokišku nuoseklumu kuriant išskirtinumą. Kad sunku išsirinkti įspūdingiausią mugę bei reginį, įsitikinsite išvydę „WeihnachtsZauber“ (liet. „Kalėdų burtai“) festivalį (lapkričio 24 d. – gruodžio 31 d.) istorinėje Gendarmenmarkt aikštėje. Apsupta didingų pastatų šurmuliuoja mugė, vyksta amatininkų pasirodymai, o šildomose palapinėse auksakaliai ir stiklapučiai rodo savo gebėjimus tarsi prieš šimtmečius.
Iš Vilniaus į Berlyną žiemos sezonu galima nuskristi su „Ryanair“.
Briuselis tikisi pakartoti sėkmę
Pernykščiai „Žiemos stebuklai“ į Briuselį pritraukė daugiau kaip 4,2 mln. lankytojų iš Belgijos ir užsienio. Su viena iš populiariausių pasaulyje Kalėdų mugių, gausybe kultūrinių veiklų ir programa, kuri džiugino tiek mažus, tiek didelius, šis projektas buvo vainikuotas išskirtine sėkme. Organizatoriai įsitikinę, kad sėkmę galima pakartoti ir šiemet. Jie ragina pasižymėti datą kalendoriuje – jubiliejinė 25-oji „Žiemos stebuklų“ šventė vyks nuo 2025 m. lapkričio 28 d. iki 2026 m. sausio 4 d. Briuselis žada dar daugiau staigmenų ir nepamirštamų įspūdžių.
Briuselį iš Vilniaus pasieksite su „Brussels Airlines“, o Kauno – su „Ryanair“.
Amsterdamas įtraukia į ritualus
Amsterdamas neketina nusileisti Briuseliui. Olandai kviečia: ateikite pėsčiomis, atvažiuokite dviračiu, atplaukite laiveliu kanalais – pajuskite skirtingą „Amsterdam Light Festival“ žavesį (lapkričio 27 d. – 2026 m. sausio 18 d.). Šviesų menininkai parengė užburiančią temą – „Ritualai“, kuri jungia net 27 kūrinius, eksponuojamus tarsi „instagramui“ paskirtose miesto vietose. Taigi, ritualai vyks ten, kur miestas alsuoja istorija, o šviesa susitinka su vaizduote. Judėdami maršrutu rasite informacijos punktus ir jaukių kavinių, kur galima sušilti su karštu gėrimu, kol temstant miestas aplink jus pamažu virsta šviesos galerija po atviru dangumi.
Iš Vilniaus ir Palangos oro uostų skrydžius į Amsterdamą vykdo „airBaltic“.
Kopenhaga kuria pasakas Tivoli soduose
Kanalais galima paplaukioti ir Kopenhagoje, primena danai. O tik Danijos sostinė jus gali apgaubti „hygge“ jaukumu. Todėl vietiniai pirmiausia kviečia užsukti į Tivoli sodus. Šioje legendinėje vietoje daniškas „hygge“ jaukumo ir laimės pojūtis tiesiog tvyro ore. Istorinis Tivoli pramogų parkas, įkurtas dar 1843 metais, žiemą virsta pasaka: tūkstančiai lempučių apšviečia senovinius atrakcionus, medžius ir ežero pakrantes, ore tvyro kepamų spurgų ir karšto tradicinio gėrimo aromatai. Kopenhagoje skandinaviškas minimalizmas susilieja su šventiniu spindesiu ir sukuria nepakartojamą atmosferą tiek vaikams, tiek suaugusiems.
Iš Kauno į Kopenhagą paprasta nuskristi su „Ryanair“, o iš Vilniaus ir Palangos - „SAS“ oro bendrove.
Budapešte žvilgsnius prikausto bazilikos fasadas
Dunojaus perlu vadinamas Budapeštas žiemą suspindi dar ryškiau. Miesto širdyje, prie didingos Šv. Stepono bazilikos, vyksta viena gražiausių Europos Kalėdų mugių „Advent Bazilika“, kuri jau keturis kartus iš eilės buvo pripažinta gražiausia Europoje. Tačiau didžiausią įspūdį palieka ant pačios bazilikos fasado atgyjančios 3D vaizdo projekcijos – tai dinamiškas šviesų ir muzikos šou, pasakojantis Kalėdų istorijas ir paverčiantis aikštę magiška erdve. Netoliese esantys Parlamento rūmai taip pat pasipuošia įspūdingomis iliuminacijomis, o Dunojaus krantinėse tviskančios šviesos sukuria nepakartojamą romantiką, kvepiančią cinamonu ir… guliašu.
Iš Vilniaus į Budapeštą skriskite su „Wizz Air“.
Viena pasitinka šviesų tuneliais
Austrijos sostinė Viena visuomet asocijuojasi su klasika ir elegancija, o žiemą ji tampa tikra Kalėdų karaliene. Pagrindinė miesto aikštė prie rotušės virsta pasakų miesteliu, kuriame žavi ne tik tradiciniai prekystaliai, bet ir milžiniškos šviesų instaliacijos. Įsivaizduokite pasivaikščiojimą po spindinčius šviesų tunelius, vedančius link didžiulės eglės, o medžiuose kabančios širdelės ir snaigės kuria nepaprastai romantišką atmosferą. Fone skambantys chorai ir klasikinių ansamblių muzika sustiprina jausmą, kad atsidūrėte sapne. Galbūt pabusti galėsite tik prie karšto gėrimo puodelio ar nuo skambaus čiuožykloje šėliojančių vaikų juoko.
Skrydžius iš Vilniaus į Vieną vykdo „Austrian Airlines“ ir „Ryanair“.
Ciurichas išskaptuoja ropes
Šveicarijos Alpių pašonėje prisiglaudusio Ciuricho gyventojai žino, kad jų mieste šviesos festivalio „Sechseläuten“ laikas – pavasaris. Tačiau tai nereiškia, kad laukdami Kalėdų šveicarai tūno tamsoje. Šventiniu laikotarpiu čia apstu žibintų, lauželių, fejerverkų. Žiemos miestelyje Sechseläutenplatz nušvinta tradicinė 15 metrų aukščio eglė, o prie pagrindinės miesto geležinkelio stoties Christkindlimarkt – moderni Swarovski eglutė. Vietinės grupės ir chorai jau rengia savo programas pasirodymams Werdmühleplatz aikštėje, kur bendruomenės ir svečiai džiaugiasi „Dainuojančio Kalėdų medžio“ renginiais. Norintys vakare išvysti fejerverkus turėtų traukti į Niederdorfą, kur laukimas neprailgs, nes aplink veikia apie 70 namelių–prekyviečių, siūlančių įvairius gardumynus ir suvenyrus. Vienas labai netikėtas ir įspūdingas – iš ropių pagamintos žvakidės. Šiuos žibintus nešančių vaikų eisena yra viena iš miesto tradicijų.
Kalėdinės mugės Ciuriche prasideda lapkričio 19-20 d. ir tęsiasi iki gruodžio 23-24 d. Kalėdų senelis (vietiniams – šv. Mikalojus) muges lankyti pradeda nuo gruodžio 6 dienos, dalindamas saldainius vaikams.
Pasiekti Ciurichą iš Vilniaus galima tiesioginiu „Swiss International Air Lines“skrydžiu.
Stokholmas išryškina savo atspalvius
Stokholmo gyventojai žino, kaip stilingai ir jaukiai pasitikti tamsųjį periodą. Projekto „Stockholm Christmas Lights“ kūrėjai kasmet papuošia daugiau nei 40 miesto gatvių ir aikščių milijonais LED lempučių, kurios sukuria elnių, angelų ir kitas šventines figūras. Ypač magiškai atrodo Švedijos sostinės senamiestis (šved. „Gamla Stan“), kurio siauros, akmenimis grįstos gatvelės nušvinta šiltais atspalviais, pabrėžiančiais spalvingų pastatų grožį. Centriniame parke „Kungstradgarden“ įrengiama čiuožykla, apsupta šviečiančių medžių, o sušalusius vilioja aromatas iš karšto ir prieskoniais kvepiančio puodelio. Švedai mėgsta subtilią, neperkrautą prabangą, kuri leidžia pajusti tikrą skandinavišką žiemos dvasią.
Į Stokholmą galima nuskristi iš Vilniaus su „Ryanair“ arba „SAS“, iš Kauno – su „Ryanair“.
Oslas lieja ledą į čiuožyklą ir rikiuoja eglių mišką
Norvegijos sostinė Oslas žiemą lankytojus pasitinka su santūria, bet įstabia skandinaviška estetika. Pagrindinis traukos centras – Kalėdų mugė „Jul i Vinterland“ (liet. „Kalėdos žiemos šalyje“), įsikūrusi pačiame centre, prie „Spikersuppa“ čiuožyklos. Jaukumas čia, regis, yra didžiausia vertybė: aplink ledo areną išsidėstę mediniai nameliai, apžvalgos ratas ir šviečiantis eglių miškas sukuria magišką žiemos pasakos atmosferą. Šviesų instaliacijos čia nėra pompastiškos, tačiau jos puikiai dera su gamta ir miesto architektūra, sukurdamos harmoningą vaizdą. Norvegai kviečia atskristi pas juos visus, kurie nori pabėgti nuo didmiesčių šurmulio ir pasimėgauti ramia, bet įsimintina žiemos kelione.
Skrydžiai iš Vilniaus – su „Norwegian“ ir „Ryanair“ oro bendrovėmis, o iš Palangos - su „Norwegian“.
Krokuva suburia prakartėlių meistrus
Jeigu nuo kelionės į Oslą sustabdo norvegiškos kainos, tada rinkitės Krokuvą. Lenkijos miesto gyventojai Advento laikotarpiui rengiasi ištisus mėnesius. Milžiniška Turgaus aikštė (lenk. „Rynek Główny“), viena seniausių Europoje, tampa epicentru, kur šviesa sujungia istoriją ir tradicijas. Aikštę papuošia ne tik tūkstančiai švieselių, bet ir garsiosios Krokuvos prakartėlės (lenk. „szopki“) – unikalūs meno kūriniai, atkartojantys miesto architektūros paminklus.
Vakarais Šv. Marijos bažnyčios fasadas tampa dalimi įspūdingų šviesų projekcijų, kurios, regis, atgaivina senąsias miesto legendas. Pasivaikščiojimas po šviesų tunelius ir aikštės pakraščiuose kvepiantis keptas tradicinis sūris su spanguolių uogiene sukuria pasaką, kuri yra arčiau negu galvojote. Kelionės ne tik vaikams įrodo, kad žiema gali būti išties stebuklinga.
Vilnių ir Krokuvą jungia „airBaltic“ ir „Wizz Air“ skrydžiai.
