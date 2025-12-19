„Oskarų“ įteikimo ceremonija nuo 2029-ųjų bus rodoma tik per „YouTube“

Tai radikalus gambitas kino industrijai, kuri nepatikliai žiūri į srautinio siuntimo platformas net ir keičiantis žiūrėjimo įpročiams.
Pagal naują susitarimą penkeriems metams prestižiškiausių Holivudo apdovanojimų ceremonija pirmą kartą bus matoma tik internetu. Taip nutraukiami dešimtmečius trukę santykiai su JAV transliuotoju ABC.
Dėl šio sprendimo „Oskarų“ ceremoniją galės matyti „didžiausia įmanoma pasaulinė auditorija, o tai bus naudinga mūsų Akademijos nariams ir kino bendruomenei“, pareiškime sakė Kino meno ir mokslo akademijos generalinis direktorius Billas Krameris (Bilas Krameris) ir prezidentė Lynette Howell Taylor (Linet Hauel Teilor).
Kasmet už geriausius kino pasiekimus teikiamų „Oskarų“ ceremonija sutraukia didžiausias pasaulio žvaigždes ir reguliariai prikausto maždaug 20 mln. amerikiečių bei dar milijonų žiūrovų visame pasaulyje dėmesį.
Daugiau dėmesio srautinio transliavimo platformoms
Vėliausias ABC kontraktas dėl šou transliavimo turi baigtis 2028 metais, kai vyks 100-oji „Oskarų“ įteikimo ceremonija. Kompanijai „Disney“ priklausantis kanalas iki to laiko dar transliuos „Oskarus“.
Tačiau susitarimas su „Google“ priklausančia „YouTube“ žymi drąsią naują kryptį šiam šou, kai žiūrovai įvairiausią turinį vis dažniau žiūri internete.
Silicio slėnio firmoms priklausančios srautinio transliavimo platformos didžiuliais kontraktais perviliojo daug pagrindinių talentų iš tradicinių Holivudo studijų, nors kino kūrėjai reiškia susirūpinimą tuo, kad šie žaidėjai retai ilgesnį laiką rodo filmus kino teatruose.
Srautinio siuntimo platformos taip pat palaipsniui sulaukia didesnio pripažinimo Kino meno ir mokslo akademijoje, pavyzdžiui, 2022 metais geriausio filmo „Oskaras“ atiteko „Apple“ už juostą „CODA“.
Ekrano aktorių gildijos (SAG) apdovanojimų, neseniai pervadintų Aktorių apdovanojimais, ceremonija – kitas svarbus Holivudo renginys – jau persikėlė į „Netflix“.
„YouTube“ tenka daugiausiai televizijos žiūrėjimo laiko Jungtinėse valstijose, kalbant apie srautinio transliavimo platformas. Šiuo požiūriu „YouTube“ gerokai pranoksta net „Netflix“.
„Šiam bendradarbiavimui bus pasitelktas didžiulis „YouTube“ pasiekiamumas, „Oskarams“ ir kitoms Akademijos laidoms atsiras novatoriškų galimybių pasiekti (žiūrovus), tuo pačiu gerbiant mūsų palikimą“, – sakoma Kino meno ir mokslo akademijos pareiškime.
Finansinės naujojo susitarimo sąlygos neskelbiamos.
Apie kino pramonę rašanti svetainė „Deadline“ remdamasi anoniminiais šaltiniais pranešė, jog „suma, kurią buvo pasirengusi sumokėti „YouTube“, neturėjo prasmės „Disney“.
„Oskarų“ namai“
„ABC Entertainment“ atstovas naujienų agentūrai AFP sakė: „ABC didžiuodamasi „Oskarų“ namais buvo daugiau kaip pusę amžiaus. Laukiame kitų trijų transliacijų, įskaitant šou šimtmečio šventę 2028-aisiais, ir linkime Kino meno ir mokslo akademijai tolesnės sėkmės.“
Kaip ir bendrai Holivudui, „Oskarams“ pastarieji metai nebuvo lengvi, nes keitėsi jaunesnių kartų žiūrėjimo įpročiai.
Per COVID-19 pandemiją „Oskarų“ įteikimo ceremonijos žiūrovų skaičius smuko net iki 10,4 milijono.
Vėliausią „Oskarų“ ceremoniją stebėjo 19,69 mln. žmonių – daugiausiai per penkerius metus.
Šou buvo tiesiogiai rodomas ir per „Disney“ priklausančią platformą „Hulu“, ir per ABC. Tačiau „Hulu“ transliacija susidūrė su techniniais gedimais, todėl kai kurie žiūrovai nematė paskutinių apdovanojimų įteikimo.
Kiek daugiau nei prieš dešimtmetį Kino meno ir mokslo akademijos apdovanojimų įteikimo transliacijas reguliariai stebėdavo daugiau kaip 40 mln. žiūrovų.
Naujausi komentarai