Pilotas atskleidė tai, apie ką keleiviai nesusimąsto: kas iš tiesų vyksta už uždarų durų?

„YouTube“ platformoje „Boeing Boy“ vardu žinomas pilotas papasakojo apie dalykus, su kuriais tenka susitaikyti pasirinkus šią profesiją. Vienas skaudžiausių – nuolat praleidžiamos svarbios gyvenimo akimirkos.
Šventes dažnai tenka praleisti danguje
Pasak piloto, darbo grafikas reiškia, kad tuo metu, kai artimieji švenčia gimtadienius, susitinka su draugais ar dalyvauja šeimos šventėse, jam neretai tenka būti už tūkstančių kilometrų.
„Tai vienas svarbiausių dalykų. Praleisti gimtadieniai, kelionės su draugais, šeimos šventės – visa tai iš esmės tęsis visą likusį gyvenimą“, – pasakojo jis.
„Jūs skrisite tuo metu, kai visi likusieji ant žemės švęs. Bet užtat galite pamatyti pasaulį“, – pridūrė pilotas.
Vis dėlto praleistos šventės – tik vienas šios profesijos minusų.
Šimtai gyvybių – jų rankose
Nors keleiviui skrydis gali atrodyti ramus ir įprastas, pilotų kabinoje situacija yra kitokia.
Netikėtai pasikeitusios oro sąlygos, techninės lėktuvo problemos ar įvairios avarinės situacijos reiškia didžiulę atsakomybę. Pilotas pripažino, kad suvokimas, jog jo rankose gali būti maždaug 200 žmonių gyvybės, kelia nemenką įtampą.
Net ir tuomet, kai skrydis vyksta sklandžiai, visiškai atsipalaiduoti negalima.
„Net jeigu viskas gerai, nuolat stebi situaciją, turi galvoti į priekį ir analizuoti daugybę duomenų, todėl tai tikrai kelia daug streso“, – pasakojo jis.
Straipsnyje cituojami tyrimai taip pat atkreipia dėmesį į pilotų psichologinę būklę. Nurodoma, kad maždaug vienam iš aštuonių oro linijų pilotų pasireiškia depresijos simptomai, o maždaug kas ketvirtas susiduria su nerimo simptomais.
Taip pat pastebima, kad dalis pilotų gali vengti kalbėti apie psichologines problemas baimindamiesi, kad gydymas paveiks jų sveikatos pažymėjimą ir galimybę tęsti karjerą.
Yra ir šviesioji pusė
Nepaisant įtampos ir asmeninio gyvenimo aukų, pilotas pabrėžė, kad profesija turi ir nemažai privalumų.
Vienas jų – žmonės, kuriuos sutinki dirbdamas. Pasak „Boeing Boy“, skrydžiai su nuolat besikeičiančiomis įgulomis leido jam užmegzti draugysčių visam gyvenimui.
„Kiekvieną dieną skrendate su naujais žmonėmis ir praleidžiate su jais daug laiko“, – pasakojo jis.
Apie stresą pilotas sugebėjo ir pajuokauti: „Bent jau stresuoji ne vienas – šalia yra dar šeši žmonės, patiriantys tokį pat stresą.“
Prabilo ir apie atlyginimus
Piloto profesija dažnai siejama ir su dideliu atlyginimu. „Boeing Boy“ pripažino, kad karjeros pradžioje pilotai iš tiesų gali uždirbti gana solidžiai, tačiau situacija ne visuomet tokia patraukli, kaip gali atrodyti iš šalies.
Pasak jo, tapus kapitonu atlyginimo augimas ilgainiui tampa gana ribotas.
„Tiesą sakant, pilotų atlyginimai nedidėja taip sparčiai kaip infliacija“, – teigė jis.
Tad nors galimybė skraidyti po pasaulį ir kasdien matyti vaizdus, apie kuriuos kiti gali tik pasvajoti, skamba viliojančiai, už tai pilotams tenka mokėti savo kainą – praleistomis šeimos šventėmis, nuolatine atsakomybe ir dideliu stresu.
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