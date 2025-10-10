Po kultūrininkų protestų – Arūno Gelūno sprendimas: stabdo narystę Liberalų sąjūdyje

„Jis sustabdė savo narystę, prasidėjus šitam pilietiniam judėjimui, puikiai suprasdamas, kad oponentai, mėginantys sumenkinti šį judėjimą, nuolat prikaišios tai, kad jis yra politinės partijos narys“, – penktadienį Žinių radijui kalbėjo Liberalų sąjūdžio vadovė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Politikė teigė, jog supranta ir gerbia A. Gelūno sprendimą šiuo metu išlaikyti atstumą nuo partijos.
„Man asmeniškai buvo labai apmaudu ir gaila girdėti Ingos Ruginienės pasisakymus iš tribūnos, kuomet ji kultūrininkų protestą, visos bendruomenės protestą, iš esmės prilygino opozicijos piktybiniam veikimui. Ir, man atrodo, kad tai ir įrodo, kad ji neišgirdo kultūrininkų balso, jų pagrindinio pasakymo, kad tai yra pilietinis, visuomeninis judėjimas, nuo politikos besistengiantis tikrai išlaikyti didelę distanciją“, – pridūrė V. Čmilytė-Nielsen.
Kaip rašė BNS, valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus, sekmadienį surengtas įspėjamasis streikas, kuriame dalyvavo šimtai kultūros įstaigų ir tūkstančiai žmonių visoje Lietuvoje.
Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušros“ neliktų Kultūros ministerijoje, nes, jų teigimu, „aušriečių“ vadovavimas kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.
Savo ruožtu I. Adomavičius atsistatydino iš pareigų jose pradirbęs savaitę.
