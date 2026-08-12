Po „Makbeto“ skandalo prabilo teatro vadovas

Šekspyro „Makbetas“ – dramatiškas personažas. Tiesa, dabar dramą išgyvena ir visas Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras.
Likus kelioms dienoms iki pirmojo šio sezono spektaklio teatras atšaukė visus „Makbeto“ rodymus. Paskelbta esą su T. Gryn nepavyko susitarti dėl atlyginimo.
Aktorius savo ruožtu teigė kompromiso siekęs, tačiau teatrui tai nebuvo įdomu.
„Nesikalba, ignoruoja ir primeta savo sąlygas“, – komentavo jis.
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Skandalui įsisiūbavus, konfliktas iš Panevėžio persikėlė į Vilnių. Juozo Miltinio dramos teatro vadovą A. Venckų išsikvietė kultūros ministras Lukas Alsys. Tiesa, T. Gryn į susitikimą nepakvietė.
„Nežinau, kas vyko už uždarų durų, t. y. ką jie kalbėjo, ką pasakė kultūros ministrui. Turbūt niekada nesužinosiu“, – sakė aktorius.
Po pokalbio su ministru A. Venckus pripažino klaidą ir teigė esą derybas su T. Gryn buvo galima pradėti anksčiau.
„Buvo atostogų metas, jos prasidėjo. Čia mūsų kaltė – galbūt šiek tiek per vėlai“, – neslėpė Juozo Miltinio dramos teatro vadovas.
Teatro vadovas taip pat pranešė, kad su T. Gryn vėl deramasi.
„Turime visus variantus. Apie tai informavome steigėją, t. y. ministeriją. Pasižadėjome nuolat teikti informaciją, kaip kinta tos derybos“, – tvirtino A. Venckus.
Konfliktas kilo po to, kai T. Gryn atsisakė etato ir liko laisvai samdomu aktoriumi. Tuomet dėl naujos sutarties susitarti nepavyko.
Pasak T. Gryn, teatras savo pasiūlymą atsiuntė. Tiesa, aktorius Juozo Miltinio dramos teatre vaidina šešiuose spektakliuose, o teatro pasiūlyme buvo įrašyti tik penki.
„Tada man vėl kilo klausimas – ar čia žmogiška klaida, ar kažkokie kiti žaidimai?“ – svarstė pašnekovas.
Kultūros ministras tikisi, kad konflikto pusėms susitarti pavyks.
„Svarbiausias dalykas – vadovybė patikino, kad rugsėjo repertuaras nenukentės“, – aiškino politikas.
Apie tai, dėl kokių konkrečiai sumų deramasi, neatskleidžia nė viena konflikto pusė. Negana to, ši situacija iškėlė ir kitą problemą – mažus aktorių atlyginimus.
„Kartais, jei reikia važiuoti į kitą miestą, priedas už spektaklį net nepadengia kelionės išlaidų. Gaunasi, tu gauni priedą, bet pats susimoki, kad atvažiuotum suvaidinti spektaklio“, – pasakojo aktorius.
Ministras savo ruožtu žada didesnius atlyginimus visam kultūros sektoriui.
„Faktas, kad atlyginimų visada norisi didesnių. Ministerija siekia, kad kitais metais būtų artinama bent prie vidutinio darbo užmokesčio šalyje“, – tvirtino jis.
Nepriklausomai nuo to, kaip baigsis ši drama, režisieriaus Aleksandro Špilevojaus „Makbeto“ šiemet nebebus rodoma.
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