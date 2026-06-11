Prie katedros – tūkstantmetė istorija

Po 2019 m. nusiaubusio gaisro Paryžiaus Dievo Motinos katedros atstatymas užtruko kelerius metus.
Dabar archeologai kasinėja tiesiai prie katedros durų, o jų radiniai siekia kur kas gilesnę praeitį, nei kas nors galėjo tikėtis.
Vos 4 metrų gylyje randama įrodymų, kad čia žmonės nepertraukiamai gyveno 2 tūkst. metų.
„Retas atvejis, kai galime dirbti prie projekto, kuris akivaizdžiai pakeis Paryžiaus istoriją“, – kalbėjo Paryžiaus archeologijos skyriaus restauratorė Lucie Altenburg.
Kasinėjimus paskatino planai tuščią aikštę paversti pavėsinga, medžiais apsodinta susibūrimų vieta.
Vieta, esanti natūralioje saloje Senos upėje, kadaise buvo apstatyta viduramžių namais, o dar anksčiau čia buvo romėnų laikų gyvenvietė.
Pasak Hugo Cadoro, vieno projekto archeologų, žmonės nepertraukiamai čia gyveno nuo seniausių laikų.
Katedros statybos prasidėjo 1163 m. ir buvo baigtos XIV a. viduryje, kai čia stovėjo viduramžių namai, kurių rūsius dabar galima rasti kone paviršiuje.
Po rūsiais slypi Merovingų ir Karolingų laikų grūdų duobės, datuojamos nuo VI iki X a.
Dar giliau yra IV ir V a. romėnų gyvenvietės liekanos, kurioje aptikta moneta su imperatoriaus Konstantino, valdžiusio 300 m. pradžioje, atvaizdu.
Ši moneta archeologams padeda tiksliai datuoti kiekvieną sluoksnį.
Vienas įdomiausių radinių buvo rastas mažiausiai patrauklioje vietoje – viduramžių latrinose.
Tose senose atliekų duobėse tyrėjai aptiko nesugadintus ąsočius, puodelius ir žvakidę – tai, pasak archeologės Calentine Breloux, yra retenybė.
Purvas ir išmatos juos saugojo šimtmečius.
Tarp radinių buvo keramikos šukių, kurių vidinėse pusėse buvo paslaptingi raudoni užrašai, kurie iki šiol glumina kiekvieną juos tyrinėjusį ekspertą.
„Tai nėra lobiai, kaip aukso luitai, bet kiekvienas elementas turi didelę mokslinę vertę. Viduramžių ąsotis, žvakidė, iškasta iš senų latrinų, leidžia atkurti to laikotarpio kasdienį gyvenimą“, – teigė H. Cadoras.
Naujoji aikštė turėtų būti atidaryta 2028 m.
Joje bus pasodinta 160 naujų medžių ir įrengtas fontanas.
O iki tol tęsis kasinėjimai.
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