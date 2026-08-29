Prienuose vyks šeštasis Duonos ir ugnies festivalis

Pasak savivaldybės, jo metu susitiks tradicijos, bendrystė, muzika ir ugnies stichija.
Lankytojus pasitiks šventinė mugė, vyks tradicinis gardžiausio patiekalo konkursas, įvairios edukacijos, koncertai, pramoginiai pasirodymai. Įspūdingą reginį žada Ugnies teatro, cirko ir gatvės teatro artistai.
Festivalio kulminacija bus skirta ugniai pagerbti. Dalyviai bus kviečiami drauge kurti laužą, įsitraukti į ugnies pagerbimo, arba keturių vėjų, ceremoniją ir patirti Sėkmės kelią – vaikščiojimą per žarijas su instruktoriumi Mindaugu Janušoniu.
Anot Prienų kultūros ir laisvalaikio centro, šių metų festivalyje ypatingas dėmesys bus skiriamas poeto, dramaturgo, Prienų krašto garbės piliečio Justino Marcinkevičiaus kūrybiniam palikimui.
Beržyno parke sukurta nauja instaliacija – erdvinis kubas – „Justinas Marcinkevičius apie duoną ir ugnį“. Joje lankytojai galės išvysti poeto kūrybos citatas, atskleidžiančias duonos ir ugnies simbolinę reikšmę.
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