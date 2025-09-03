Pristatyta 150-ojo Čiurlionio gimtadienio renginių programa: leis patirti kompozitoriaus laiką

„Manome, kad programa leis patirti M. K. Čiurlionio laiką, tyrinėti save, tyrinėti pasaulį“, – programos pristatyme žurnalistams sakė laikinojo premjero Rimanto Šadžiaus patarėjas kultūros klausimais Matas Drukteinis.
Kompozitoriaus 150-ojo gimtadienio renginiai turėtų tapti svarbiausiu menininko jubiliejaus metų akcentu.
Pirmieji renginiai prasidės rugsėjo 19 dieną edukacijų savaitgaliu.
Vyriausybės kanceliarijos kuruojama M. K. Čiurlionio metams skirta programa „Čiurlioniui 150“ kulminaciją pasieks rugsėjo 22 dieną, per kompozitoriaus gimtadienį.
Tądien įvairiuose šalies miestuose vyks koncertai, Lietuvos paštas pristatys kompozitoriaus atminimui skirtus pašto ženklus, o Lietuvos bankas pristatys proginę monetą. Taip pat vyks nacionalinė akcija „Pasveikink Čiurlionį“.
Gimimo dienos minėjimą vainikuos Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje rengiamas koncertas „Pasaulio fortepijono žvaigždės sveikina M. K. Čiurlionį“. Jį transliuos LRT televizija.
M. Drukteinio teigimu, šią dieną visose mokyklose taip pat vyks integruotos pamokos, o darbdaviai kviečiami šią dieną skirti kūrybiškumo ir kultūrinių kompetencijų ugdymui.
„Vienas įdomiausiu akcentų, kad mokyklose visų dalykų pamokos vyks pagal M. K. Čiurlionio fenomeną. Buvo parengta metodinė medžiaga ir vaikai galės patirti kūrybiškumą“, – sakė jis.
Rugsėjo 22-ąją taip pat pirmą kartą bus minima Kultūros diena. M. Drukteinis viliasi, kad šios dienos minėjimai prigis ir ateityje.
„Duodame pirmąjį impulsą“, – sakė premjero patarėjas.
Ruošiantis M. K. Čiurlionio metų minėjimui, Seimas pernai Kultūros dieną perkėlė iš balandžio 15-osios į rugsėjo 22-ąją. Balandžio viduryje nuo šių metų minima Pasaulinė meno diena.
Kaip skelbė BNS, sprendimą 2025-uosius paskelbti M. K. Čiurlionio metais metais Seimas priėmė 2022-ųjų gruodį.
Visus šiuos metus Lietuvoje buvo organizuojami įvairūs renginiai, skirti pagerbti kompozitorių, Vilniaus oro uostui laikinai suteiktas M. K. Čiurlionio vardas.
