Profesionalaus scenos meno sklaidos tinklas: 50 kultūros renginių 35-iuose Lietuvos miesteliuose

Kultūros prieinamumas visiems
Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, maži miesteliai, kaimiškos gyvenvietės dažnai susiduria su profesionalios kultūros prieinamumo problema. Pavyzdžiui, Anglijoje atliktas tyrimas parodė, kad tik 12 proc. visų šalies scenos meno projektų pasiekia regionus. Vadinasi, gyvenantys šiose vietovėse neturi tokių pačių galimybių susipažinti su menu, kaip jų bendraamžiai iš miestų. Lietuvos tyrimai tvirtina panašią situaciją. Dažnai tai vietos, kuriose retas yra apsilankęs, bet į kurias menininkai važiuoja po kelis kartus per metus šimtus kilometrų tik tam, kad kelioms dešimtims žmonių padovanotų baroko muzikos skambesį ar parodytų svarbiausiose Europos scenose vaidinusių aktorių kūrybą.
Tad ši asociacijos „Žuvies akis“ iniciatyva yra reikšmingas žingsnis, mažinant kultūrinę ir socialinę atskirtį. „Kultūra regionuose – tai ne tik galimybė susipažinti su menu, bet ir įrankis stiprinti bendruomenių sanglaudą bei kurti visos Lietuvos ateities perspektyvas. Tai ypač išryškėja šiandienos aktualijų kontekste. Ten kur gyva kultūra, ten stipri ir sąmoninga bendruomenė, nebijanti drąsiai reikšti savo nuomonės ir prisiimti atsakomybės“, – įsitikinusi asociacijos pirmininkė Goda Giedraitytė.
Tinklas, mažinantis atotrūkį
Profesionalaus scenos meno sklaidos tinklas apima miestelius, kuriuose gyvena mažiau nei 3 tūkst. gyventojų, neretai vos keli šimtai. Šiuo metu į projektą įsitraukusios 35 bendruomenės iš įvairių mūsų šalies rajonų (Valkininkai, Baisogala, Juodupė, Venta, Krekenava, Skaudvilė, Žilinai, Tauragnai, Kriviliai, Siesikai, Baleliai, Šilavotas, Jieznas, Kruopiai ir kt.). Nuo 2019 m. kasmet juose pristatoma apie 50 profesionalių kultūros renginių. Gruodžio 23 d. Papilėje vyks jau paskutinis šiemet renginys – Kauno fortepijoninio trio koncertas „Pasaulio muzika“.
Projekte dalyvauja daugiau nei 20 profesionalių menininkų ir trupių: aktorė Aušra Pukelytė, teatrai „Atviras ratas“, „Teatronas“, „Taško teatras“, „No shoes“, „Lino lėlės“, „Panevėžio lėlių vežimo teatras“, cirko trupės „Dulidu“ ir „Kanta“, Kauno fortepijoninis trio, muzikinis duetas „Tykumos“, dainininkė Renata Dubinskaitė, Justas ir Vesta Terteliai ir kiti kūrėjai. Menininkai ne tik atveža savo pasirodymus, bet ir artimai bendrauja su bendruomenėmis, dalijasi kūrybine patirtimi, veda edukacinius užsiėmimus, o taip pat randa laiko pažinti ir vietos bendruomenės tradicijas bei amatus. Tokia dvipusė sąveika stiprina regiono kultūrinį gyvenimą ir bendruomenės savivertę.
Bendruomenių indėlis ir atsakomybė
Projekto išskirtinumas slypi bendradarbiavimo modelyje. Renginiai vyksta bendruomenėms įprastoje aplinkoje – jų pačių miestelyje, kur žiūrovai gali susipažinti su profesionalia kultūra pažįstamoje kultūros namų ar mokyklos salėje, gyvenvietės aikštėje, o gal net hipodrome. Vietos gyventojai, tapę tinklo koordinatoriais, prisideda prie meno projektų atrankos ir informacinės sklaidos, o profesionalūs vadybininkai rūpinasi logistikos ir menininkų pritraukimo užduotimis. Toks pasidalijimas atsakomybėmis užtikrina sėkmingą profesionalaus meno renginių įgyvendinimą ir abipusę naudą. „Kultūra gyva visur, kur žmonės nori susitikti, klausytis, dalytis. Bendrystė yra tikrasis kultūros veidas: nėra priešpriešos tarp regionų ir didmiesčių, tarp profesionalios kultūros ir mėgėjų meno. Yra tik bendras noras kurti ir bendradarbiauti. Didžiuojamės šia bendryste, kuri šiandien jungia daugiau nei 30 Lietuvos miestelių ir dar tiek pat meno kolektyvų bei kūrėjų“, – teigė tinklo koordinatorė Aurelija Albrikaitė.
Tinklo veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Ukmergės, Akmenės, Prienų rajonų, Neringos savivaldybės. Daugiau informacijos apie projektą: https://www.zuviesakis.lt/lt/regionine-sklaida bei FB paskyroje „Žuviesakis“. Profesionalaus scenos meno sklaidos tinklo Lietuvos regionuose dalimi yra ir tarptautinis projektas „SPARSE Plius“, finansuojamas ES programos Kūrybiška Europa bei Lietuvos kultūros instituto.
