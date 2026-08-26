Restauruota lietuviška kino klasika – daugiau nei 40-yje šalies vietų

Lietuvos kino centras nuosekliai rūpinasi lietuviško kino paveldo išsaugojimu: skaitmenina, restauruoja ir pritaiko filmus šiuolaikiniams ekranams, taip pat užtikrina jų sklaidą Lietuvoje ir užsienyje.
Iš viso kolekcijoje jau yra daugiau nei 50 restauruotų vaidybinių, animacinių ir dokumentinių filmų, o šiemet ją papildė Vytauto Žalakevičiaus tragikomedija „Atsiprašau“ (1982), Almanto Grikevičiaus melodrama „Jo žmonos išpažintis“ (1983) ir Artūro Pozdniakovo muzikinis filmas „Kažkas atsitiko“ (1986).
Restauravimas leidžia filmą išvysti kuo artimesnį originaliai jo versijai – atkuriamas vaizdas, spalvos ir garsas, sugrąžinamos laikui bėgant išblukusios detalės. Restauruoto kūrinio pristatymas taip pat suteikia progą iš naujo atrasti jo reikšmę, pažvelgti į filmą šiandienos akimis ir susitikti su jo kūrėjais, kino kritikais bei istorikais, galinčiais papasakoti apie filmo atsiradimo aplinkybes.
V. Žalakevičiaus filmas „Atsiprašau“ žaismingai balansuoja tarp realybės ir alegorijos. Kūrybinės krizės kamuojamas garsus kompozitorius ir dainininkas sugrįžta į gimtąjį miestelį, kur jo laukia sunkiai serganti mama, tėvukas, vaikystės draugai ir naujos pažintys. Herojui mėginant atkurti santykius su artimaisiais, aplink veriasi paslapčių, meilės istorijų ir netikėtų intrigų kupinas miestelio gyvenimas.
Filme vaidina Aleksandras Kaidanovskis, Kostas Smoriginas, Nijolė Oželytė, Eugenija Šulgaitė, Vaclovas Blėdis, Regimantas Adomaitis, Jelena Solovej ir Donatas Banionis. Filmo kompozitorius ir dainų atlikėjas – Vytautas Kernagis.
A. Grikevičiaus „Jo žmonos išpažintis“ – drama apie vidinius moters išgyvenimus, neišsipildžiusias svajones ir meilės ilgesį. Irena dirba ne pagal specialybę, o kadaise romantiškas jos ryšys su vyru, chirurgu Jonu, jau išblėso. Viltį pradėti gyvenimą iš naujo pažadina jausmai perspektyviam mokslininkui Ričardui, dėl kurio ji pasiryžta palikti šeimą, tačiau ir ši meilė atneša nusivylimą.
Šiam filmui, kaip ir daugeliui kitų A. Grikevičiaus kūrinių, scenarijų parašė režisierius V. Žalakevičius. Pagrindinius vaidmenis sukūrė Rūta Staliliūnaitė, Juozas Budraitis ir Leonidas Filatovas, taip pat vaidina Nelė Savičenko ir K. Smoriginas.
Trečiajame šiemet Lietuvos kino centro užsakymu restauruotame filme – A. Pozdniakovo „Kažkas atsitiko“ – susitinka trys tuo metu itin populiarūs Lietuvos muzikos vardai: Vytautas Kernagis su grupe „Artelė“, „Foje“ ir „Antis“. Prieš 40 metų, Atgimimo priešaušryje sukurti jų vaizdo klipai fiksuoja ne tik ryškiausius to meto muzikos reiškinius, bet ir visuomenėje jau bręstančių permainų nuotaiką. Taip filmas tampa autentišku savo epochos liudijimu.
Apie „Lietuviškos kino klasikos dienas“
8-ąjį kartą organizuojamos „Lietuviškos kino klasikos dienos“ kviečia žiūrovus iš naujo atrasti arba pirmą kartą pamatyti filmus, pelniusius lietuviškos kino klasikos vardą. Visi rodomi filmai yra restauruoti, suskaitmeninti ir pritaikyti didiesiems ekranams, o jų peržiūros – nemokamos.
Šiemet renginyje dalyvauja 48miestai, miesteliai ir kaimai: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Jonava, Ukmergė, Visaginas, Šilutė, Gargždai, Druskininkai, Rokiškis, Kuršėnai, Vilkaviškis, Lentvaris, Anykščiai, Varėna, Kelmė, Pasvalys, Skuodas, Ignalina, Kybartai, Kalvarija, Neringa, Žiežmariai, Veisiejai, Venta, Jieznas, Daugai, Virbalis, Varniai, Subačius, Smalininkai, Užpaliai, Viešvilė, Skapiškis, Sudeikiai, Saldutiškis, Velžys, Pelėdnagiai, Juknaičiai, Ilgakiemis, Seniava, Liūdynė, Juragiai, Paparčiai ir Kirdeikiai.
Renginio programa
Vilnius
Kino centras „Skalvija“ (A. Goštauto g. 2, Vilnius)
- Rugsėjo 15 d. 18.00 val. „Jo žmonos išpažintis“. Filmą pristatys kino kritikė Rūta Oginskaitė
- Rugsėjo 16 d. 18.30 val. „Kažkas atsitiko“. Filmą pristatys kino kritikas Dmitrijus Gluščevskis
- Rugsėjo 17 d. 18.00 val. „Atsiprašau“. Filmą pristatys kino kritikė Rasa Paukštytė
Naujosios Vilnios kultūros centras (Gerovės g. 1, Naujoji Vilnia, Vilnius)
- Rugsėjo 15 d. 18.00 val. „Jo žmonos išpažintis“
- Rugsėjo 17 d. 12.00 val. „Kažkas atsitiko“
Grigiškių kultūros centras (Vilniaus g. 12, Grigiškės, Vilnius)
- Rugsėjo 15 d. 18.30 val. „Kažkas atsitiko“
- Rugsėjo 16 d. 18.30 val. „Jo žmonos išpažintis“
Kaunas
„Forum Cinemas“ (Karaliaus Mindaugo pr. 49, Kaunas)
- Rugsėjo 15 d. 18.00 val. „Jo žmonos išpažintis“. Filmą pristatys kino istorikas Gediminas Jankauskas
- Rugsėjo 16 d. 18.00 val. „Atsiprašau“. Filmą pristatys kino istorikas Gediminas Jankauskas
- Rugsėjo 17 d. 18.00 val. „Kažkas atsitiko“. Filmą pristatys kino istorikas Gediminas Jankauskas
K.I.N.A.S. „Panemunė“ (Vaidoto g. 26, Kaunas)
- Rugsėjo 15 d. 18.30 val. „Jo žmonos išpažintis“
- Rugsėjo 16 d. 18.30 val. „Atsiprašau“
- Rugsėjo 17 d. 18.30 val. „Kažkas atsitiko“
Klaipėda
Kino teatras „Arlekinas“ (Bangų g. 5A, Klaipėda)
- Rugsėjo 15 d. 18.00 val. „Kažkas atsitiko“
Panevėžys
Kino centras „Garsas“ / „Stasys Museum“ (Respublikos g. 40, Panevėžys)
- Rugsėjo 15 d. 18.00 val. „Jo žmonos išpažintis“
- Rugsėjo 16 d. 18.00 val. „Atsiprašau“
- Rugsėjo 17 d. 18.00 val. „Kažkas atsitiko“
Alytus
Kino teatras „Dainava“ (Sporto g. 2, Alytus)
- Rugsėjo 15 d. 18.00 val. „Jo žmonos išpažintis“
- Rugsėjo 16 d. 18.00 val. „Atsiprašau“
- Rugsėjo 17 d. 17.30 val. „Kažkas atsitiko“
Marijampolė
„Spindulio“ kino teatras (Kauno g. 13, Marijampolė)
- Rugsėjo 15 d. 17.30 val. „Jo žmonos išpažintis“
- Rugsėjo 16 d. 17.30 val. „Atsiprašau“
- Rugsėjo 17 d. 17.30 val. „Kažkas atsitiko“
Jonava
Jonavos geležinkelio stotis (Stoties g. 1, Jonava)
- Rugsėjo 15 d. 18.00 val. „Jo žmonos išpažintis“
- Rugsėjo 16 d. 18.00 val. „Atsiprašau“
- Rugsėjo 17 d. 18.00 val. „Kažkas atsitiko“
Ukmergė
Ukmergės kultūros centras (Kauno g. 8, Ukmergė)
- Rugsėjo 15 d. 17.30 val. „Jo žmonos išpažintis“
- Rugsėjo 16 d. 17.30 val. „Atsiprašau“
- Rugsėjo 17 d. 17.30 val. „Kažkas atsitiko“
Visaginas
Visagino kultūros centras (Vilties g. 5, Visaginas)
- Rugsėjo 15 d. 18.00 val. „Jo žmonos išpažintis“
- Rugsėjo 16 d. 18.00 val. „Atsiprašau“
- Rugsėjo 17 d. 18.00 val. „Kažkas atsitiko“
Šilutė
Šilutės kultūros centras (Lietuvninkų g. 6, Šilutė)
- Rugsėjo 15 d. 18.00 val. „Atsiprašau“
- Rugsėjo 16 d. 18.00 val. „Kažkas atsitiko“
Gargždai
Gargždų kino teatras „Minija“ (Kvietinių g. 3, Gargždai)
- Rugsėjo 15 d. 17.30 val. „Jo žmonos išpažintis“
- Rugsėjo 17 d. 17.30 val. „Kažkas atsitiko“
Kuršėnai
Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras (Ventos g. 11A, Kuršėnai)
- Rugsėjo 16 d. 18.00 val. „Jo žmonos išpažintis“
- Rugsėjo 17 d. 18.00 val. „Kažkas atsitiko“
Lentvaris
Lentvario kultūros centras (Klevų al. 20, Lentvaris, Trakų r.)
- Rugsėjo 15 d. 19.00 val. „Jo žmonos išpažintis“
- Rugsėjo 16 d. 19.00 val. „Atsiprašau“
- Rugsėjo 17 d. 19.00 val. „Kažkas atsitiko“
Anykščiai
Anykščių kultūros centras (A. Baranausko a. 2, Anykščiai)
- Rugsėjo 15 d. 15.00 val. „Jo žmonos išpažintis“
- Rugsėjo 16 d. 15.00 val. „Atsiprašau“
- Rugsėjo 17 d. 15.00 val. „Kažkas atsitiko“
Varėna
Varėnos kultūros centro kino salė (J. Basanavičiaus g. 17, Varėna)
- Rugsėjo 15 d. 17.30 val. „Jo žmonos išpažintis“
- Rugsėjo 16 d. 17.30 val. „Atsiprašau“
- Rugsėjo 17 d. 17.30 val. „Kažkas atsitiko“
Kelmė
Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka (Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė)
- Rugsėjo 16 d. 17.30 val. „Jo žmonos išpažintis“
- Rugsėjo 17 d. 17.30 val. „Atsiprašau“
Pasvalys
Pasvalio kultūros centras (Vytauto Didžiojo a. 3, Pasvalys)
- Rugsėjo 15 d. 18.00 val. „Jo žmonos išpažintis“
- Rugsėjo 16 d. 18.00 val. „Atsiprašau“
- Rugsėjo 17 d. 18.00 val. „Kažkas atsitiko“
Skuodas
Skuodo kultūros centras (Gedimino g. 1, Skuodas)
- Rugsėjo 17 d. 18.00 val. „Atsiprašau“
- Rugsėjo 17 d. 20.00 val. „Kažkas atsitiko“
Ignalina
Ignalinos rajono kultūros centras (Ateities g. 43, Ignalina)
- Rugsėjo 17 d. 18.00 val. „Kažkas atsitiko“
Kybartai
Kiemelis prie buvusios poliklinikos (Sveikatos g. 3, Kybartai)
- Rugsėjo 15 d. 21.00 val. „Kažkas atsitiko“
- Rugsėjo 16 d. 21.00 val. „Jo žmonos išpažintis“
- Rugsėjo 17 d. 21.00 val. „Atsiprašau“
Kalvarija
Kalvarijos savivaldybės kultūros centras (Krosnos g. 28, Kalvarija)
- Rugsėjo 15 d. 18.00 val. „Jo žmonos išpažintis“
- Rugsėjo 16 d. 18.00 val. „Atsiprašau“
- Rugsėjo 17 d. 18.00 val. „Kažkas atsitiko“
Neringa / Juodkrantė
Liudviko Rėzos kultūros centro parodų salė (L. Rėzos g. 8B, Juodkrantė, Neringa)
- Rugsėjo 15 d. 18.00 val. „Jo žmonos išpažintis“
- Rugsėjo 16 d. 18.00 val. „Atsiprašau“
- Rugsėjo 17 d. 18.00 val. „Kažkas atsitiko“
Žiežmariai
Žiežmarių kultūros centras (Vytauto g. 13, Žiežmariai)
- Rugsėjo 16 d. 19.30 val. „Jo žmonos išpažintis“
- Rugsėjo 17 d. 19.30 val. „Kažkas atsitiko“
Venta
Ventos kultūros namai (Žemaičių g. 35, Venta)
- Rugsėjo 15 d. 18.00 val. „Jo žmonos išpažintis“
- Rugsėjo 17 d. 18.00 val. „Kažkas atsitiko“
Jieznas
Jiezno kultūros ir laisvalaikio centras (J. Basanavičiaus g. 20, Jieznas)
- Rugsėjo 15 d. 18.00 val. „Jo žmonos išpažintis“
- Rugsėjo 16 d. 18.00 val. „Atsiprašau“
- Rugsėjo 17 d. 18.00 val. „Kažkas atsitiko“
Daugai
Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro Daugų skyrius (Ežero g. 30, Daugai)
- Rugsėjo 17 d. 12.00 val. „Kažkas atsitiko“
- Rugsėjo 17 d. 18.00 val. „Atsiprašau“
Virbalis
Virbalio kultūros namai (Vilniaus g. 26, Virbalis)
- Rugsėjo 15 d. 18.00 val. „Atsiprašau“
- Rugsėjo 16 d. 20.30 val. „Jo žmonos išpažintis“
- Rugsėjo 17 d. 20.30 val. „Kažkas atsitiko“
Varniai
Telšių rajono savivaldybės Varnių kultūros centras (S. Daukanto g. 8, Varniai)
- Rugsėjo 15 d. 18.00 val. „Jo žmonos išpažintis“
Subačius
Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinys (Aukštaičių a. 14, Subačius)
- Rugsėjo 15 d. 19.30 val. „Kažkas atsitiko“
Smalininkai
Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro Smalininkų skyrius (Nemuno g. 30, Smalininkai)
- Rugsėjo 16 d. 18.00 val. „Jo žmonos išpažintis“
Užpaliai
Utenos kultūros centro Užpalių skyrius (Vytauto g. 28, Užpalių mstl., Utenos r.)
- Rugsėjo 16 d. 20.00 val. „Jo žmonos išpažintis“
- Rugsėjo 16 d. 21.30 val. „Kažkas atsitiko“
Viešvilė
Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro Viešvilės skyrius (Mokyklos g. 3, Viešvilės mstl., Jurbarko r.)
- Rugsėjo 17 d. 18.00 val. „Atsiprašau“
Skapiškis
Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinys (Varpo a. 4, Skapiškio mstl., Kupiškio r.)
- Rugsėjo 15 d. 19.00 val. „Jo žmonos išpažintis“
- Rugsėjo 16 d. 19.00 val. „Atsiprašau“
- Rugsėjo 17 d. 19.00 val. „Kažkas atsitiko“
Sudeikiai
Utenos kultūros centro Sudeikių skyrius (Aukštaičių g. 10, Sudeikių mstl., Utenos r.)
- Rugsėjo 15 d. 17.30 val. „Jo žmonos išpažintis“
- Rugsėjo 16 d. 17.30 val. „Atsiprašau“
- Rugsėjo 17 d. 17.30 val. „Kažkas atsitiko“
Saldutiškis
Utenos kultūros centro Saldutiškio skyrius (Liepų g. 18, Saldutiškio mstl., Utenos r.)
- Rugsėjo 15 d. 19.00 val. „Jo žmonos išpažintis“
- Rugsėjo 17 d. 17.00 val. „Kažkas atsitiko“
Velžys
Panevėžio rajono kultūros centro Velžio padalinys (Nevėžio g. 54, Velžio k., Panevėžio r.)
- Rugsėjo 17 d. 19.00 val. „Atsiprašau“
Pelėdnagiai
Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių skyrius (V. Koncevičiaus g. 3, Pelėdnagiai, Kėdainių r.)
- Rugsėjo 11 d. 18.00 val. „Jo žmonos išpažintis“
Juknaičiai
Šilutės kultūros centro Juknaičių skyrius (Šiloko g. 1, Juknaičių k., Šilutės r.)
- Rugsėjo 17 d. 18.00 val. „Atsiprašau“
Ilgakiemis
Ilgakiemio laisvalaikio salė (Pajiesio g. 1, Ilgakiemis, Kauno r.)
- Rugsėjo 16 d. 16.00 val. „Atsiprašau“
- Rugsėjo 17 d. 18.00 val. „Kažkas atsitiko“
Seniava
Kauno tvirtovės III fortas (Titnago g. 43 a., Seniavos k., Kauno r.)
- Rugsėjo 17 d. 19.00 val. „Atsiprašau“
Liūdynė
Panevėžio rajono kultūros centro Liūdynės padalinys (Ramioji g. 2, Liūdynės k., Panevėžio r.)
- Rugsėjo 17 d. 18.00 val. „Atsiprašau“
Juragiai
Juragių bendruomenės centras (Girininkų g. 6, Juragių k., Kauno r.)
- Rugsėjo 16 d. 19.00 val. „Kažkas atsitiko“
Paparčiai
Žaslių kultūros centro, Paparčių padalinio salė (Paparčių g. 25, Paparčių k., Kaišiadorių r.)
- Rugsėjo 17 d. 18.00 val. „Kažkas atsitiko“
Kirdeikiai
Utenos kultūros centro Kirdeikių laisvalaikio salė (S. Gimžausko g. 13, Kirdeikių k., Utenos r.)
- Rugsėjo 16 d. 19.00 val. „Atsiprašau“
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