Režisieriams Aistei Žegulytei ir Andriui Blaževičiui – Kultūros ministerijos premijos

„Lietuvos kinas išgyvena išskirtinio tarptautinio pripažinimo laikotarpį ir Jūsų pasiekimai prestižiniuose pasaulio festivaliuose yra geriausias to įrodymas. Dėkoju už Jūsų talentą, unikalų kūrybinį braižą ir drąsą imtis sudėtingų temų, išsiskiriančių filosofine gelme bei socialiniu ir geopolitiniu jautrumu. Šios premijos yra pagarbos ženklas ir padėka už Lietuvos kultūros garsinimą ir prasmingą indėlį į pasaulinį kino meną“, – teigė kultūros ministrė V. Aleknavičienė.
A. Žegulytei premija įteikta už tarptautiniame Amsterdamo dokumentinių filmų festivalyje 2025 m. lapkričio 20 d. pelnytą „Envision“ konkursinės programos geriausios režisūros apdovanojimą už filmą „Dulkės, kaulai ir stebuklai“ (angl. „Holy Destructors“). Šiame dokumentiniame pasakojime derinami moksliniai faktai, filosofinės įžvalgos ir žmogaus pastangos išsaugoti atmintį bei rodoma, kaip žmonės stengiasi apsaugoti meno kūrinius, religines relikvijas ar net žmonių palaikus nuo natūralaus irimo proceso, nors pati gamta nuolat primena apie neišvengiamą kaitą.
A. Blaževičiui premija skirta už 41-ajame tarptautiniame „Sundance“ kino festivalyje 2026 m. sausio 30 d. įteiktą „World Cinema Dramatic Competition“ konkursinės programos apdovanojimą už filmą „Skyrybos karo metu“ (angl. „How To Divorce During The War“). Filme nagrinėjama, kaip dideli istoriniai įvykiai veikia paprastų žmonių gyvenimus, asmeninė šeimos krizė susipina su geopolitiniais sukrėtimais, o herojams tenka spręsti ne tik savo santykių problemas, bet ir susidurti su karo keliamu nerimu bei moraliniais pasirinkimais.
Premijos šiandien įteiktos Kultūros ministerijoje.
Kultūros ministerijos premijos už gautus svarbiausius tarptautinius apdovanojimus kultūros srityje įsteigtos 2019 metais. Premijos skiriamos siekiant įvertinti fizinių ir juridinių asmenų, gavusių šiuos apdovanojimus, indėlį garsinant Lietuvos vardą pasaulyje.
Naujausi komentarai