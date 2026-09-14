Rudens lygiadienis Viečiūnuose: nuo žygio, senųjų ritualų iki šiuolaikinio šokio ir Petunijos

Unikaliame žygyje – gamtos, istorijos ir dainų sintezė
Šio lygiadienio ypatingas akcentas – žygis „Viečiūnų istorijų takais“, kurie apie 10 km žiediniu maršrutu vinguriuos nuostabiomis miško vietomis ir ves prie legendomis, tikrais pasakojimais, istoriniais faktais apipintų išskirtinių objektų.
„Antrą kartą organizuojamas toks žygis – tai ne tiesiog pasivaikščiojimas gamtoje, bet istorijos, legendų, poezijos ir net dainų sintezė. Kiekvienoje stotelėje, kurių suplanuota 9-ios, dalyviai išgirs istorijų, o per poeziją ir dainas dar stipriau pajus, kaip rezistencinės kovos, vokiečių okupacija, kiti istoriniai įvykiai paveikė vietinių gyvenimus, ką simbolizuoja Bedugnės ežerėlio mitas, kokia legenda apipintas Šešėlio akmuo, kuo ypatinga Agotos koplytėlė, senoji mokykla, ką mena partizanų spaustuvė ar tremtinio sodyba ir kt.“, – sakė žygį vesianti ilgametė lietuvių kalbos mokytoja, besidominti Viečiūnų istorija, Julė Bliūdžiuvienė.
Ir priduria, kad į žygį gali jungtis visi, nepriklausomai nuo amžiaus ar fizinio pasirengimo, nes bus judama lėtai, o norinčius veš turistinis traukinukas.
Bendrystė užstalėje ir šokių rateliuose
Dar viena unikali lygiadienio Viečiūnuose patirtis – Lygės vakarotuvės, kuriose pirmą kartą visi dalyviai kartu dainuos senąsias, tėvų ir senelių namuose skambėjusias užstalės dainas, jungusias šeimas ir net kartas. Labai kviečiami visi „atsinešti“ savo šeimos dainų. Prie dainų Druskininkų bočiai įsuks visus susirinkusius į neįmantrių tradicinių šokių ratelius.
Patirti bendrystę bus galima ne tik dainuojant ar šokant, bet ir laužo apeigos metu, kuomet kiekvienas galės sudeginti per metus susikaupusias nuoskaudas, paleisti viską, kas jau nebetarnauja, nusimesti pyktį, kad be balasto startuotų naujai.
Sutemų ritualas – šviesos instaliacijos, šiuolaikinis šokis ir Petunija
Kaip atsinaujinimo simbolis antrus metus Viečiūnus nušvies lygiadienio ženklų instaliacijos su specialiais šviesos efektais, kurie tarsi nuves į šiuolaikiniu ritmu pulsuojantį Sutemų ritualą. Jo metu Viečiūnų bendruomenė, svečiai, meno kolektyvai ir šiuolaikinio šokio trupė „Ulna“ susiburs bendram spektakliui „Balkonas“. Šis netradicinis pasirodymas kvies iš naujo patirti aplinką ir patyrinėti, kaip ji formuoja mūsų savijautą, laikyseną, santykį su kitu žmogumi.
Naujai gimstančių ritualų baigiamuoju akordu taps Petunijos koncertas. Alternatyvios pop muzikos atlikėja ir dainų autorė išsiskiria savitu balso tembru, poetiška lyrika ir stipria, atpažįstama muzikine estetika.
Viečiūnuose Petunija pasirodys su grupe, todėl klausytojų laukia dinamiškas ir galingas skambesys. Gyvi instrumentai, stipri sceninė energija ir emocinis intensyvumas sukurs ypatingą atmosferą, kurioje susijungs jautrumas, laisvė bei muzikos jėga.
Veiklos visai šeimai ir muzikinis nuotykis su „LiuKaBu“
Rudens lygiadienio šventėje pramogų, unikalių patirčių, nuotykių netruks ne tik suaugusiems, bet ir vaikams. „LiuKaBu“ dovanos spalvingą muzikinį nuotykį – koncertą, pilną dainų, šokių, juoko ir geros nuotaikos. Koncerto metu skambės jau pamėgtos senos ir naujos dainos, kurios įtrauks tiek mažuosius, tiek jų tėvelius.
Ir vaikai, ir suaugusieji turės galimybę savo kūrybiškumą atskleisti įvairiose dirbtuvėse: baltiškų ženklų rišime, verpsčių drožyboje, karamelės gamyboje, keramikos, verpimo ir audimo edukacijose, „Diva Dust“ blizgučių stotelėje.
Taip pat rudens lygiadienio metu Viečiūnuose bus atidarytos net dvi parodos: „Taškų verpstė: siūlai, spalvos ir istorijos“ ir tautodailininkės Daivos Stoncelienės tapybos darbų paroda „Iš jos rankų į manąsias“.
Visos šventės metu bendruomenės kiemelyje po obelimis veiks bendruomenės mugė.
Rugsėjo 19 d. rudens lygiadienis Viečiūnuose bus apipintas senaisiais ritualais, patyrinėtas moderniais rakursais, perbristas istorijų ir miškų takais, apjungtas šeimų ir bendruomenės šokių, dainų ir dirbtuvių.
Detali programa: https://www.druskininkukc.lt
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