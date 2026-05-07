Šalies vadovai sveikina su Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

Prezidentas Gitanas Nausėda akcentavo, kad lietuviškos spaudos atgavimas XX a. pradžioje buvo išskirtinis įvykis, paklojęs pamatus tolesnei veržliai lietuvių kultūros plėtrai ir tautiniam išsivadavimui.
„Su lietuvišku žodžiu lūpose ir lietuviška spauda rankose drąsiai ėjome per istoriją, priešindamiesi tironijai ir reikalaudami laisvės bei nepriklausomybės. Tik pasirėmę į lietuvišką spaudą, radome savyje jėgų kurti šiuolaikinę nepriklausomą, demokratinę Lietuvos valstybę. Ir iki šiol jėgų bei įkvėpimo semiamės iš didžiulių lietuvių kalbos turtų, kaip tvirčiausio, neišardomo mūsų bendrystės pagrindo“, – sveikinime cituojamas šalies vadovas.
Pasak jo, su meile ir atsakomybe puoselėti gyvą, laisvą, skirtingus laikmečius jungiantį lietuvišką žodį – ne tik garbė, bet ir kiekvieno lietuvio pareiga.
„Todėl šiandien lenkiuosi visiems, kurie kantriu kasdieniu darbu tęsiate šlovingą Lietuvos raštijos kūrėjų, švietėjų, knygnešių, lietuvių kalbos puoselėtojų darbą. Dėkoju visiems ir kiekvienam, kieno rankose laisvas žodis – ne ginklas, ne nuodas, bet mūsų bendro gyvenimo, laisvės ir nepriklausomybės atrama. Tegul lietuvių kalba ir toliau mus vienija bei padeda saugoti Lietuvos valstybingumą!“ – pabrėžė šalies vadovas.
Savo ruožtu Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė sveikinime teigė, kad ši diena liudija tautos gyvybingumą, lietuvių kalbos puoselėtojų pasiaukojimą bei kovą už žodžio laisvę ir nepriklausomybę.
„Būtent tiesos žodis vedė į laisvę, kvietė ir vienijo kovai už nepriklausomybę. Lietuvybei tarnavusių iškilių asmenybių dėka mes šiandien džiaugiamės žiniasklaidos ir knygų pasaulio įvairove, žodžio ir minties laisve“, – sveikinime pabrėžė I. Ruginienė.
Premjerė taip pat dėkojo lietuvių kalbos mokytojams, žurnalistams, rašytojams ir mokslininkams už kasdienį darbą stiprinant gimtąją kalbą ir šalies tapatybę.
