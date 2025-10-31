„Scanoramos“ renginiai kino industrijai

„Kaip ir kasmet, „SCA krypčių“ programa žvelgiame į ateitį – siekiame padėti Lietuvos kino kūrėjams augti, stiprinti bendradarbiavimą tarp režisierių ir prodiuserių bei įvaldyti šiuolaikinės kino industrijos žaidimo taisykles. Norime kūrėjams suteikti praktinių įrankių, kurie ateityje padėtų jų idėjoms virsti gyvais, sėkmingais projektais“, – teigia festivalio įkūrėja ir vadovė Gražina Arlickaitė.
Filmų finansavimas
„SCA krypčių“ renginius pradės prodiuseriams ir režisieriams skirta meistriškumo pamoka „Strategijos ir įrankiai efektyviam filmų finansavimui“. Susitikimo metu bus kalbama apie tai, kaip pasiruošti projektų pristatymams, kur ieškoti finansavimo šaltinių, kaip planuoti kūrybos procesą, kad idėja taptų realiu, konkurencingu produktu.
Meistriškumo pamoką ves Gyda V. Myklebust – Haugesunde vykstančio tarptautinio Norvegijos kino festivalio programos „New Nordic Films“ vadovė, daugelį metų dirbanti su kino kūrėjais iš visos Europos. Ji pasidalins, kaip kuriamos aukšto lygio industrinės platformos, kaip tarptautiniuose renginiuose pristatyti savo filmus ir atkreipti potencialių partnerių dėmesį.
Kada? Lapkričio 8 d. 11 val.
Kur? Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje.
Kaip parduoti savo filmą?
Kita meistriškumo pamoka „Nuo idėjos iki žiūrovo: kaip jaunam kino kūrėjui rasti savo vietą rinkoje?“ pirmuosius žingsnius į kino pasaulį žengiantiems kūrėjams padės suprasti, kas vyksta po to, kai jie baigia kurti filmą. Nors šis procesas yra sudėtingas, ne mažiau iššūkių laukia ir po premjeros, kad filmas pasiektų savo žiūrovą.
Savo sukaupta asmenine patirtimi dalinsis italų prodiuseris Loris Curci, kino industrijoje dirbantis jau daugiau nei ketvirtį amžiaus. Jis su jaunaisiais kūrėjais kalbės apie tai, kodėl svarbu išmanyti rinkos tendencijas, atrasti nišą, žinoti, kaip parduoti savo filmą auditorijai.
Kada? Lapkričio 8 d. 13 val.
Kur? Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje.
Kūrybinis potencialas dirbtinio intelekto eroje
Meistriškumo dirbtuvės „Organinės žmogaus energijos kūrybinė galia dirbtinio intelekto laikais“ pakvies gilintis į žmogaus kūrybinės energijos ir vaizduotės vystymą šiuolaikiniame technologijų ir dirbtinio intelekto kontekste. Per psichofizinius pratimus bus nagrinėjama, kaip kaupti, stiprinti ir panaudoti žmogaus energiją įvairiose gyvenimo situacijose.
Dirbtuves ves daugiau nei 100 spektaklių pastatęs teatro režisierius Gytis Padegimas, remdamasis žymaus japonų režisieriaus Tadashi Suzuki idėjomis apie žmogaus energijos ir individualybės svarbą kūryboje. G. Padegimas pasidalins praktiniais metodais, kurie padės dalyviams pažinti savo kūrybinį potencialą ir jį aktyviai ugdyti kūrybiniuose procesuose.
Kada? Lapkričio 13 d. 14 val.
Kur? Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultete, Mokomajame teatre.
Tikslas – patekti į prestižinius kino festivalius
Programoje „SCA kryptys“ – ir galimybė iš arčiau pažinti kino festivalių užkulisius. Meistriškumo pamoka „Pasaulinio garso kino festivalių atrankos procesai“ sukvies kino kūrėjus, siekiančius geriau suprasti, kaip veikia tarptautinių festivalių atrankų sistema, kokie kriterijai lemia filmo patekimą į prestižines programas ir kaip savo juostą efektyviai pristatyti komisijai.
Pamoką ves dvi pripažintos kino industrijos ekspertės – Anne Gaschütz, tarptautinio trumpametražių filmų festivalio „Filmfest Dresden“ direktorė, Lokarno kino festivalio atrankos komisijos narė ir viena iš platformos „Talking Shorts“ įkūrėjų, bei Marie-Pauline Mollaret, Prancūzijos kino kritikė ir programų sudarytoja, daugelį metų dirbanti su Ansi, Paryžiaus ir Kanų kino festivaliais. Kino profesionalės pasidalins asmenine patirtimi ir pateiks konkrečių pavyzdžių, koks filmas gali išsiskirti tarptautiniame kontekste ir sulaukti sėkmės.
Kada? Lapkričio 15 d. 11 val.
Kur? Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje.
Žvilgsnis į Holivudą
Į „Scanoramą“ tiesiai iš už Atlanto atvyks Saulius Baradinskas – Lietuvos kino kūrėjas, studijavęs Amerikos kino institute ir sukaupęs patirties dirbant su Holivudo profesionalais. Jis pakvies į paskaitą „Mano Holivudo svarbiausios pamokos: kaip idėja tampa karjera“, kurioje atvirai papasakos apie savo karjeros kelią, pristatys devynias svarbiausias pamokas, įgytas Los Andžele, ir dalysis praktiniais pavyzdžiais.
Taip pat paskaitoje bus paliestas ir dirbtinio intelekto klausimas – S. Baradinskas papasakos, kaip su juo naviguoja naujoje kūrybos eroje ir kodėl svarbiausiu kūrėju visada išliks žmogus.
Kada? Lapkričio 15 d. 13 val.
Kur? Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje.
Moterų vaidmuo kino industrijoje
„SCA krypčių“ renginių sąrašą papildys diskusija „Moterų atstovavimas kine: iliuzijos ir realūs pokyčiai“, kuri kvies įsigilinti į lyčių lygybės klausimus kino industrijoje. Šios diskusijos pagrindas – Kino moterų laboratorijos (Le Lab Femmes de Cinéma) 2024 m. atliktas tyrimas, atskleidžiantis, kad nors pastaraisiais metais pasiektas tam tikras progresas, daugelis pokyčių išlieka fragmentiški, o simboliniai gestai dažnai užgožia realias permainas.
Diskusiją moderuos žurnalistė Urtė Karalaitė, joje dalyvaus Kino moterų laboratorijos koordinatorė Eléna Laquatra, aktorė Aistė Diržiūtė, prodiuserė Živilė Gallego ir lietuviškų trumpametražių filmų agentūros „Lithuanian Shorts“ įkūrėja ir direktorė Rimantė Daugėlaitė.
Šiuo renginiu „Scanorama“ sieks iškelti svarbius klausimus: kaip atrodo mūsų kino industrijos situacija, kokios yra vietinės problemos ir galimi sprendimai? Diskusija kvies ne tik pažvelgti į faktus, bet ir pasidalinti asmeninėmis patirtimis, aptarti kliūtis, su kuriomis susiduria moterys kine, ir kartu ieškoti atsakymų, kaip užtikrinti, kad pokyčiai nebūtų vien iliuzija.
Kada? Lapkričio 15 d. 15 val.
Kur? Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje.
Proga pažinti animacijos pasaulį
Meistriškumo dirbtuvių „Filosofija ir vaizduotė animacijoje“ dalyviai bus kviečiami gilintis į animacijos kūrimo procesą, idėjų generavimą, filosofinių temų integravimą ir vizualinio stiliaus formavimą. Bus pristatyta inovatyvi animacijos technika – graviravimas ant gipso plokščių, kuri suteikia filmams unikalią tekstūrą ir ypatingą atmosferą. Dalyviai sužinos apie visus kūrybinio proceso etapus – nuo eskizų paruošimo iki galutinio animacijos judesio.
Už dirbtuvių vairo stovės pasaulinio garso lenkų animatorius, Lodzės kino mokyklos profesorius Piotras Dumała. Jis pasidalins unikaliu kūrybiniu procesu, atskleis, kaip gimsta idėjos, ir aptars techninius bei meninius iššūkius, su kuriais susiduria įgyvendindamas sudėtingus projektus.
Kada? Lapkričio 16 d. 11 val.
Kur? Viešbutyje „Hilton Garden Inn City Center“
Kaip gimsta dokumentinis kinas?
„SCA krypčių“ dalyviai turės unikalią galimybę pažinti dokumentinio kino kūrimo procesą, naudojant archyvinę medžiagą. Lenkų režisierius Maciejus Drygas, kurio filmas „Traukiniai“ po įspūdingų pergalių Europos kino festivaliuose jau pelnė dvi pagrindines JAV dokumentikos asociacijos nominacijas ir kuris užvers šių metų „Scanoramą“, pasidalins savo patirtimi renkant ir analizuojant vaizdus iš daugiau nei 90 pasaulio šalių. Dalyviai sužinos, kokie iššūkiai kyla montuojant sudėtingą medžiagą ir kaip ilgas kūrybinis procesas formuoja galutinį rezultatą.
Be to, dirbtuvėse „Nuo surinkimo iki kūrybinės vizijos – archyvinė medžiaga kaip įkvėpimo šaltinis ir medžiaga dokumentiniam kinui“ bus nagrinėjama garso takelio kūrimo svarba, sustiprinanti archyvinių vaizdų poveikį ir padedanti kurti ypatingą filmo atmosferą. Savo įžvalgomis dalysis Saulius Urbanavičius, neseniai gavęs JAV dokumentikos asociacijos nominaciją už geriausią garso takelį filme „Traukiniai“. Lietuvių garso meistras atskleis, kaip muzika tampa neatskiriama dokumentinio filmo dalimi.
Kada? Lapkričio 16 d. 12 val.
Kur? Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje.
Visi „SCA krypčių“ renginiai nemokami. Į juos būtina išankstinė registracija: https://scanorama.lt/lt/sca-kryptys
Europos kino festivalis „Scanorama“ vyks lapkričio 6–23 dienomis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Alytuje, Gargžduose, Vilkaviškyje ir Visagine.
