Seimas nusprendė labiau saugoti kultūros paveldo vietoves nuo statybų

Parlamentas antradienį priėmė Vyriausybės teiktas pataisas, numatančias, kad specialiosios žemės naudojimo sąlygos būtų nustatomos ir toms kultūros paveldo vietovėms, kurios nėra saugomos. Tam pritarė 66 Seimo nariai, prieš buvo vienas, susilaikė penki.
Iki šiol žemės sklypams, esantiems kultūros paveldo vietovėse, nėra nustatomos tokios sąlygos, kurios draustų naikinti jų vertingąsias savybes.
Kultūros paveldo teritorijose bus uždraustos statybos negavus kultūros paveldo apsaugos institucijos pritarimo.
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo pataisos parengtos, nes nuo 2024 metų lapkričio nesudėtingi statiniai nepaskelbtų saugomomis kultūros paveldo teritorijose gali būti statomi ir be šios institucijos pritarimo. Todėl gali būti pažeistos tokių objektų vertingosios savybės.
Kultūros vertybių registro informacinėje sistemoje įregistruota 151 vietovė, iš kurių 98 nėra saugomos valstybės ar savivaldybės.
Kultūros ministerijos skaičiavimais, kompensacijoms pagal naują tvarką per 10 metų gali reikėti apie 100 tūkst. eurų.
„Galimas metinis lėšų kompensacijoms poreikis – apie 10 tūkst. eurų, nes vadovaujantis pastarojo dešimtmečio patirtimi, tik nedaugelis žemės savininkų kreipiasi dėl kompensacijų išmokėjimo“, – teigia ministerija.
Pataisos įsigalios nuo kitų metų sausio.
Naujausi komentarai