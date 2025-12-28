Seimo komisijos vadovas Lukiškių aikštėje pasigenda Vyčio paminklo

D. Jakavičius BNS sakė išsiuntęs sostinės savivaldybei užklausą dėl Lukiškių aikštės įstatymo įgyvendinimo.
„Klausėme, kaip jie ketina įgyvendinti įstatymą, kuris priimtas 2020 metais. Visiška tyla“, – tvirtino jis.
Parlamentaras sakė po Naujųjų metų planuojantis situaciją aptarti su sostinės valdžia.
„Po Naujų metų, manau, inicijuosiu susitikimą su Vilniaus miesto savivaldybe, su pačiu meru ar Istorinės atminties komisija. Tiesiog ieškosime sprendimo būdo, koks yra jų matymas. Įstatymą kaip ir reikėtų vykdyti“, – teigė D. Jakavičius.
Anot jo, Lukiškių aikštės įstatymo įgyvendinimui pritaria ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas, ir Vyriausybė.
„Būtų labai gražu, (...) Lietuvos pirmininkavimui būtų labai gražus akcentas: valstybės pagrindinė aikštė ir valstybės laisvės simbolis Vytis su tam tikrais akcentais, su mūšiais ir kitais akcentais, kurie lėmė mūsų valstybės savarankiškumą“, – svarstė parlamentaras.
Tuo metu Vilniaus miesto savivaldybės teigimu, Lukiškių aikštės paminklo klausimas kol kas negali būti išspręstas dėl skirtingų nacionalinių institucijų nesusitarimo.
„Lukiškių aikštės klausimai yra apriboti Lukiškių aikštės Vilniuje memorialinio statuso įstatymo, kuriame numatyta, kad „valstybės simbolį vaizduojantis monumentas Vytis kartu su įrengtu memorialu žuvusiųjų už Lietuvos laisvę aukoms atminti yra pagrindinis reprezentacinės Lietuvos valstybės aikštės akcentas“. Vis dėlto, Kultūros ministerijos įvykdyto konkurso laimėtojas buvo ne Vyčio paminklas, o Andriaus Labašausko „Laisvės kalva“. Kol nacionalinės valdžios institucijos neras politinės valios išspręsti šį nesuderinamumą, tol savivaldybė neturės galimybių tinkamai įgyvendinti darbų Lukiškių aikštės memorialinimo srityje“, – BNS atsiųstame komentare nurodė savivaldybė.
Be to, savivaldybės teigimu, būsimas memorialas aikštėje turi derėti ir su kitos integralios Lukiškių aikštės aplinkos dalies – Aukų gatvės – sutvarkymo sprendiniais.
BNS rašė, kad Lukiškių aikštės Vilniuje memorialinio statuso įstatymas priimtas 2020 metais, bet liko neįgyvendintas – jame numatytas Vyčio monumentas nepastatytas.
Kelis kartus jį bandyta atšaukti, bet nesėkmingai.
Įstatyme nustatyta, kad Lukiškių aikštė yra pagrindinė šalies reprezentacinė aikštė su Vyčio monumentu. Jame nurodoma, kad aikštės erdvė turi būti tvarkoma užtikrinant rimtį bei deramą pagarbą laisvės kovotojams ir sukilėliams, o jos naudojimas negali prieštarauti viešajai tvarkai bei gerai moralei.
Diskusijos dėl Lukiškių aikštės Vilniuje sutvarkymo ir memorialinių akcentų joje vyksta nuo nepriklausomybės atkūrimo.
(be temos)