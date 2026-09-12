 Siesikų piliai svarstoma paskolinti istorinių baldų iš Valdovų rūmų

Siesikų piliai svarstoma paskolinti istorinių baldų iš Valdovų rūmų

2026-09-12 14:06
BNS inf.

Siesikų pilies erdves Ukmergės rajone gali papildyti istoriniai baldai iš Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų rinkinių, pranešė Ukmergės rajono savivaldybė.

<span>Siesikų piliai svarstoma paskolinti istorinių baldų iš Valdovų rūmų</span>
Siesikų piliai svarstoma paskolinti istorinių baldų iš Valdovų rūmų / Asociatyvi magnific nuotr.

Galimybė į pilį paskolinti XVI–XVII amžiaus baldų aptarta šią savaitę Siesikuose apsilankius Valdovų rūmų direktoriui Vydui Dolinskui, Malborko pilies muziejaus Lenkijoje direktoriui Januszui Trupindai (Janušui Trupindai) ir kitiems muziejininkams.

Tarp galimų eksponatų – renesanso ir ankstyvojo baroko laikotarpiui būdingos puošnios skrynios – kasoniai.

Pasak savivaldybės, muziejininkai apžiūrėjo pilies erdves, restauruojamus fragmentus ir išlikusią XVII amžiaus sienų tapybą, taip pat diskutavo, kaip pilies interjerus būtų galima labiau priartinti prie jų istorinio charakterio.

Savivaldybės teigimu, Valdovų rūmų rinkinių baldai padėtų sustiprinti pilies istorinę atmosferą ir papildytų pasakojimą apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikotarpio kultūrą bei gyvenimo būdą.

Šiame straipsnyje:
Siesikų pilis
Valdovų rūmai
baldai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų