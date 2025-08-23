Šios savivaldybės gali tapti piligrimų kelio „Camino Lituano“ dalimi

„Šiuo metu pagrindinis „Camino Lituano“ kelias nuo Latvijos Lietuvą skrodžia beveik per vidurį. Tačiau prie kelio jungiasi Žemaitijos ir Šiaurės Rytų Aukštaitijos atšakos. Svarstoma, kad į pagrindinį kelią galėtų įsilieti ir Sūduvos kraštas. Piligriminis takas vingiuotų per Šakių, Vilkaviškio ir Kalvarijos rajonų savivaldybes“, – šią savaitę pranešė Vilkaviškio rajono savivaldybė.
Kaip teigė gidė Ona Maksvytienė, pagrindiniu piligriminiu taku per Lietuvą kasmet praeina apie 10 tūkst. žmonių, o piligriminių kelionių pikas – balandžio–spalio mėnesiai.
Kaip rašoma pranešime, keliu einantys piligrimai aplanko bažnyčias, koplyčias, šventvietes, piliakalnius, pažintinius takus, apžvalgos bokštus, archeologijos, gamtos paminklus, muziejus, dvarus, istorinio ir kultūrinio paveldo vietas.
„Vilkaviškio kraštui tai puiki galimybė atsiverti platesniam pasauliui. Mūsų rajonas išsiskiria turtinga istorija, stipriomis bendruomenėmis ir svetingais žmonėmis – visa tai galėtų tapti neatsiejama piligriminės patirties dalimi“, – teigia Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemerė Daiva Riklienė.
Savivaldybė kviečia gyventojus siūlyti lankytinus objektus, apgyvendinimo, maitinimo galimybes, amatininkus, tautodailininkus, bendruomenių atstovus, kurie savo gaminiais galėtų būti įdomūs piligrimams.
„Camino Lituano“ kelias – pirmas ir vienintelis savarankiškai keliauti paruoštas daugiau nei 1 tūkst. kilometrų šiuolaikinis piligrimų kelias, besidriekiantis per visą Lietuvą ir prisijungiantis prie Europos tarptautinio Šv. Jokūbo kelių tinklo.
Pagrindinį 500 kilometrų kelio maršrutą sudaro 21 etapas nuo Žagarės iki Seinų, prie jo prisijungia papildomos atšakos iš Aukštaitijos ir Žemaitijos.
