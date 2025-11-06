„Sotheby's“: artėjančiame aukcione Fridos Kahlo autoportretas gali būti parduotas už 60 mln. dolerių

Skelbiama, kad lapkričio 20 dieną vyksiančiame aukcione F. Kahlo autoportretas „The Dream (The Bed)" gali būti parduotas už 40–60 mln. dolerių (34,72 mln.–52,08 eurų), gali tapti tapti brangiausiu bet kada parduotu moters menininkės kūriniu.
Šiuo metu šis rekordas priklauso Georgios O'Keeffe (Džordžijos O'Kifi) paveikslui „Jimson Weed/White Flower No. 1“, kurį 2014 metais „Sotheby's“ pardavė už 44,4 mln. dolerių (38,54 mln. eurų).
Tai ne pirmas kartas, kai garsios meksikiečių menininkės paveikslai parduodami už rekordiškai aukštą sumą.
2021 metais F. Kahlo paveikslas „Diego and I“, vaizduojantis menininkę ir jos vyrą freskų kūrėją Diego Riverą (Diegą Riverą), buvo parduotas aukcionų namuose už 34,9 mln. dolerių (30,29 mln. eurų).
Be to, privačiai jos kūriniai buvo parduoti už dar aukštesnę sumą.
„Tai ne tik vienas iš svarbiausių Kahlo kūrinių, bet ir vienas iš nedaugelio, kuris yra už Meksikos ribų ir nepriklauso muziejaus kolekcijai“, – pareiškė „Sotheby’s Americas“ vicepirmininkas ir impresionistų bei moderniojo meno skyriaus vadovas Julianas Dawesas (Džulianas Dosas).
„Taigi, tiek kaip meno kūrinys, tiek kaip galimybė rinkoje, jis (paveikslas) yra ypač retas ir išskirtinis“, – pridūrė jis.
„Kūrybinio potencialo viršūnė“
F. Kahlo savo kūriniuose dažnai ryškiai ir atvirai vaizdavo save bei savo gyvenimo įvykius, iš kurių vienu lemtingiausių laikoma autobuso avarija, nutikusi, kai jai buvo 18 metų.
Kurti ji pradėjo būdama prikaustyta prie lovos ir patyrusi keletą skausmingų operacijų dėl sužaloto stuburo bei dubens kaulų. Iki pat savo mirties 1954 metais menininkė buvo priversta nešioti gipso įtvarus.
F. Kahlo mirė sulaukusi 47 metų.
„The Dream (The Bed)" buvo nutapytas 1940 metais. Šiame autoportrete menininkė pavaizdavo save gulinčią lovoje, apsuptą vijoklių. Virš baldakimu dengtos lovos guli sprogmenimis aprištas skeletas, laikantis gėlių puokštę.
Paveikslas pilnas simbolikos ir atrodo kaip alegorija, nors menininkė tikrai turėjo papjė mašė skeletą virš savo lovos.
J. Dawes teigė, kad tai – psichologinis menininkės autoportretas, fiksuojantis jos karjeros viršūnę.
„Jos geriausi kūriniai buvo sukurti būtent šiuo laikotarpiu, tarp 4-o dešimtmečio pabaigos ir 5-ojo pradžios“, – sakė jis.
„Ji patyrė daugybę išbandymų savo romantiniame gyvenime su Diego, savo asmeniniame gyvenime dėl sveikatos, bet tuo pačiu metu ji buvo pasiekusi savo kūrybinio potencialo viršūnę“, – pridūrė J. Dawesas.
Paralelės tarp praeities ir dabarties
Paskutinį kartą „The Dream (The Bed)“ buvo eksponuotas XX amžiaus 10-ojo dešimtmečio pabaigoje. Jis yra iš privačios kolekcijos, tačiau jo savininkas nėra atskleistas.
Pranešama, kad pastaraisiais metais susidomėjimas siurrealistiniu menu ir jo kūrinių kainos sparčiai auga. „Sotheby's“ duomenimis, siurrealizmo dalis meno rinkoje 2018–2024 metų laikotarpiu išaugo nuo 9,3 iki 16,8 procento.
F. Kahlo atsisakė priskirti save siurrealizmui, tačiau J. Dawesas teigė, kad jos „susidomėjimas pasąmone“ ir nežemiški vaizdai aiškiai ją sieja su šia tradicija.
Pasak jo, nenuostabu, kad šis žanras pastaruoju metu išgyvena atgimimą.
„Yra tiek daug įdomių paralelių tarp praėjusio ir šio amžiaus 3-io dešimtmečio, – sakė J. Dawesas. – Išbridęs iš paralyžiuojančios pasaulinės pandemijos, pasaulis turi susidurti su karu, kuris yra dar grafiškesnis ir intymesnis nei bet kada anksčiau, o fone sukasi ekonominės, politinės ir socialinės jėgos, kurios yra bauginančiai panašios.“
Šis F. Kahlo paveikslas iki antradienio bus eksponuojamas Londono „Sotheby’s“ aukcione, po to bus vežamas į Abu Dabį, Honkongą ir Paryžių, o galiausiai bus parduotas Niujorke.
