Spalį – kvietimas teikti paraiškas Kultūros paso veiklų atrankai

Paraiškas bus galima teikti Kultūrinės edukacijos sistemoje. Atrankai gali būti siūlomos kultūrinės edukacijos, skirtos įvairaus amžiaus mokiniams – nuo priešmokyklinio amžiaus vaikų iki abiturientų.
Kultūros patirtys – dar iki mokyklos
Šių metų Kultūros paso naujovė – į programą įtraukti priešmokyklinio amžiaus vaikai. Todėl kultūros ir meno įstaigos, kūrėjai bei edukatoriai, rengiantys veiklas šiai amžiaus grupei, taip pat kviečiami aktyviai dalyvauti atrankoje ir siūlyti kokybiškas, vaikų amžių bei poreikius atitinkančias kultūrines patirtis.
Kultūros paso veiklos priešmokyklinukams suteikia galimybę dar iki mokyklos pažinti skirtingas kultūros ir meno sritis, patirti kultūrą ne tik stebint, bet ir aktyviai dalyvaujant bei kuriant.
Naujai atrinktos Kultūros paso veiklos galės būti pradėtos vykdyti ne anksčiau kaip 2027 m. sausio 1 d., o patvirtinta veikla Kultūros paso programoje galės būti teikiama trejus metus.
Rengiant paraiškas – dėmesys ir 2027 metų temoms
Rengiant naujas Kultūros paso veiklas kviečiama atkreipti dėmesį ir į kultūros ministro patvirtintas 2027 m. Kultūros paso metines temas.
Viena jų – Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio ir Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto konkordato metai.
2027-aisiais bus minimos palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio 100-osios mirties metinės ir sukaks 100 metų, kai buvo ratifikuotas Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto konkordatas, parengtas remiantis popiežiaus Pijaus XI paskirto apaštalinio vizitatoriaus Lietuvoje Jurgio Matulaičio projektu.
Antroji tema – Nepalūžusių moterų: Dalios Grinkevičiūtės, Lidijos Meškaitytės ir Liūnės Sutemos metai.
Tremtinė, gydytoja ir rašytoja Dalia Grinkevičiūtė, tapybos miniatiūrų meistrė Lidija Meškaitytė ir išeivijos poetė Liūnė Sutema – trys išskirtinės moterys, liudijusios sovietų okupacijos metų patirtį ir moters vietą sudėtingoje istorinių lūžių epochoje.
Jų kūryboje atsiskleidžiančios išlikimo, rezistencijos ir asmeninio ryšio su savo žeme temos aktualios ir šiandien.
Metinės temos gali tapti įkvėpimu kuriant naujas Kultūros paso veiklas, tačiau paraiškos gali būti teikiamos ir kitų temų bei kultūros ir meno sričių edukacijoms.
Paraiškos teikiamos Kultūrinės edukacijos sistemoje.
Daugiau informacijos apie Kultūros pasą ir paraiškų teikimą – www.kulturospasas.lt.
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