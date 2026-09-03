Sulaukusi 92 metų mirė feminizmo ikona Gloria Steinem

„Vakar Gloria Steinem ramiai mirė savo namuose Niujorke, apsupta kai kurių iš daugybės ją mylėjusių žmonių“, – teigiama Glorijos fondo pranešime, paskelbtame „Instagram“ tinkle, tačiau mirties priežastis nebuvo nurodyta.
Prieš tapdama moterų teisių judėjimo lydere G. Steinem septintajame dešimtmetyje pradėjo žurnalistės karjerą ir parašė straipsnį apie giliai įsišaknijusį seksizmą, su kuriuo susidurdavo kokteilių padavėjos Niujorko „Playboy“ klube.
Savo feministinio sąmoningumo pradžią ji siejo su 1969 m. susitikimu, kuriame moterys atvirai pasakojo apie savo abortų patirtį, ir tada ji perėjo nuo rašymo prie viešo kalbėjimo.
Ji dešimtmečius keliavo po Jungtines Valstijas ir pasaulį, dalyvavo konferencijose ir protestuose.
Aštuntajame dešimtmetyje G. Steinem įkūrė žurnalą „Ms.“ Ir Nacionalinį moterų politinį komitetą, taip pat surengė pirmąją Nacionalinę moterų konferenciją Hiustone
„Beveik šimtmetis, Glorijos praleistas šioje žemėje, buvo puikiai nugyventi metai, ir ji iki pat pabaigos tęsė kovą už lygybę“, – teigė jos fondas.
„Didžiausias Glorijos talentas buvo jos gebėjimas išklausyti kitus, leisti kitiems jaustis pastebėtiems ir išgirstiems... Glorija visą gyvenimą buvo nepriklausomo būdo, visada viskuo domėjosi ir turėjo puikų humoro jausmą.“
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